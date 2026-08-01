«Hay mucha gente del Partido Popular que aún no sabe que lo es»

Pregunta. Sucede a Laureano León después de 22 años al frente del PP provincial. ¿Cómo surge su candidatura para presidir el partido?

Respuesta. Surge con mucha ilusión, muchas ganas y mucha alegría. También es fruto de un trabajo desarrollado durante estos años desde la máxima lealtad a mi partido y a la persona que fue la responsable de que yo diera el paso a la política después de haber trabajado durante 20 años en la Facultad de Derecho: María Guardiola, que es mi presidenta y la presidenta de todos los extremeños. Mis compañeros vieron en mí la posibilidad de suceder a un presidente que ha estado 22 años, que se nos han hecho muy cortos porque lo ha hecho muy bien, y me pidieron que diera un paso adelante. Analizamos la situación de la provincia y, con toda la ilusión de mejorarla, decidí aceptar el reto. Tenemos 223 municipios, además de entidades locales menores y pedanías, que estoy deseando recorrer, para las que quiero trabajar y por las que voy a darlo todo.

P. Ha sido elegida con el 99,27% de los votos. ¿Qué va a cambiar realmente en el PP provincial para que su llegada no sea percibida como una mera continuidad?

R. Quizás debemos hacer una llamada a la ciudadanía para que se implique. Tenemos que ir pueblo a pueblo para contar con las mejores listas y para incorporar perfiles que quizá no estamos tan acostumbrados a ver. Para mí lo importante es demostrar las cosas. Soy feminista y llevo toda mi vida trabajando para corregir desigualdades. La igualdad, además de ser uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, es un derecho fundamental. Las mujeres deben ver que nosotras damos el paso, que podemos conciliar, mantener nuestras responsabilidades y nuestras carreras profesionales y, al mismo tiempo, asumir tareas que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres. Es absolutamente imprescindible que existan referentes femeninos en todos los ámbitos y también en la política. Esa es una de las cuestiones que más voy a trabajar.

Zonas clave

P. Ha fijado como gran objetivo volver a gobernar la Diputación de Cáceres. ¿Qué zonas considera decisivas para conseguir esa mayoría?

R. Todas. No voy a plantearlo como una estrategia territorial en la que unos municipios o unas comarcas sean importantes y otros no porque puedan darnos o no la Diputación. Me planteo este objetivo del mismo modo. Todos los ciudadanos son iguales, todos tienen los mismos derechos y voy a trabajar para que todos los pueblos y todas las comarcas tengan el mismo peso y para que Extremadura ocupe en el panorama nacional el lugar que merece.

Elena Manzano, presidenta provincial del PP de Cáceres. / E. P.

P. ¿En qué ayuntamientos considera que el PP debe hacer un mayor esfuerzo de cara a las próximas elecciones municipales?

R. Espero que en todos. Hay ayuntamientos en los que tenemos alcaldes muy consolidados. Permítame que me centre en Cáceres, que es el que más conozco, y en una persona a la que conozco muy bien, Rafa Mateos. Espero que el Ayuntamiento de Cáceres sea la constatación de que nuestras políticas funcionan, que la gente confía en nosotros y que arrasemos en la ciudad. Habrá otros municipios en los que ahora no estamos gobernando y en los que queremos generar esa misma ilusión y esa misma fuerza. El objetivo prioritario es presentar listas en todos y contar con personas tan valiosas como Rafa Mateos o como otros alcaldes ya muy consolidados.

P. Rafa Mateos ya está confirmado como candidato a la Alcaldía de Cáceres. ¿Será Dóniga el candidato del PP en Plasencia?

R. Lo vamos a trabajar. Ahora lo que más preocupa a nuestro partido es que la gente se manifieste, que hablemos con los vecinos y que comprobemos quién es la persona idónea para asumir la responsabilidad de servir.

¿Pactar con Vox?

P. Aunque el sistema de elección de la Diputación es distinto al de la Junta, ¿estaría dispuesta a reeditar un pacto con Vox para conseguir la Presidencia de la institución provincial?

R. Estoy dispuesta a trabajar cada día y en cada municipio para que los vecinos confíen en nosotros, como hacemos en la Junta de Extremadura. Después ya se verá qué sucede.

Elena Manzano, durante la entrevista en la hemeroteca de El Periódico Extremadura.C / E. P.

P. Si finalmente el PP consigue volver a gobernar la Diputación, ¿quién presidirá la institución?

R. Mi único objetivo ahora es conformar las listas, crear los equipos y trabajar. Si algo he aprendido de la política, y es una de las grandes diferencias con mi vida anterior, es que esto se construye cada día. El horizonte y el trabajo son diarios. El reto es ganar las elecciones en todos los municipios y, cuando llegue ese momento, nos plantearemos otras cuestiones. Ahora quiero conformar listas en todos los municipios y encontrar a muchas personas que quizá todavía no sepan que son del Partido Popular, pero que, cuando conozcan nuestro proyecto, quieran incorporarse, luchar por nuestro partido y trabajar por nuestra tierra.

P. ¿Se va a recorrer los 223 municipios de la provincia?

R. Ese es el objetivo. Empezaremos con reuniones por partidos judiciales y por comarcas, pero me encantaría recorrerlos todos y, por supuesto, lo haré como presidenta provincial del Partido Popular.

Almaraz

P. La Central Nuclear de Almaraz apunta a una prórroga de su actividad hasta 2030. ¿Y después qué?

R. Creo que la continuidad es un logro de nuestro partido, pero también de todos los ciudadanos y de todos los movimientos que se han situado a su lado. Ha sido un movimiento que incluso ha superado las fronteras de nuestra comunidad autónoma. La central no debe cerrarse. Almaraz debe continuar porque es un polo de crecimiento económico y también de desarrollo energético, industrial y de futuro para Extremadura. Espero que sean muchos años más y que después de 2030 sigamos hablando de la Central Nuclear de Almaraz.

P. Siguen pendientes los 72 kilómetros de la autovía hacia Portugal, una infraestructura fundamental para el norte de Cáceres cuyo estudio de viabilidad debe estar próximo a entregarse. ¿Cuál es el plazo real que se maneja?

R. Creo que vamos tarde con todo. Extremadura ha sido una isla rodeada de tierra. Nos han obligado a marcharnos y, además, una vez que nos hemos ido, nos hemos encontrado con una falta absoluta de conexiones, de vertebración territorial y de inversión. Espero que esta infraestructura salga adelante y avance lo antes posible. Al final, todo se traduce en más presupuesto, más inversión y mejores conexiones. Tenemos que dejar atrás las promesas incumplidas y convertirlas en realidades. En eso estamos trabajando.

El tabaco

P. ¿Cómo valora las últimas decisiones del Gobierno relacionadas con el tabaco, como la prohibición de fumar en las terrazas, y la repercusión que pueden tener en zonas productoras como Campo Arañuelo o La Vera?

R. Creo que tendrán una repercusión muy negativa. Tenemos que estar al lado de los agricultores y del sector. Esta decisión ha causado un gran malestar y debemos buscar soluciones. No se puede legislar desde un despacho sin conocer la realidad del territorio. Extremadura es rural y exige soluciones.

P. ¿Está a favor de la llegada de inmigrantes a la provincia, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la necesidad de revitalizar los municipios?

R. Por supuesto. Es algo que hemos dicho, hemos hecho y hemos escenificado desde nuestra llegada al Gobierno: promover y atraer población. Venimos de muchos años de un Gobierno socialista que promovía la expulsión de población al convertir Extremadura en un auténtico infierno fiscal y obligar a nuestros estudiantes a marcharse porque aquí no había oportunidades ni empleo. La mejor política para atraer personas es generar empleo, contar con una fiscalidad adecuada, atraer inversores, atraer empresas y recibir a población migrante que viene a trabajar y a contribuir al crecimiento de nuestro territorio. No quiero que mis hijos se tengan que ir de aquí. Queremos que todos los que deseen venir sean bienvenidos y que los nuestros puedan quedarse. Nuestra posición es unánime y firme. Otros se quedaban en las pancartas mientras expulsaban a nuestra población.