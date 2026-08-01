Nuestro pasado
El fallecimiento de Adelardo Covarsí y la apertura de la Biblioteca Municipal de Trujillo marcaron el panorama cultural de 1951
La pérdida del artista extremeño coincidió con un importante avance cultural en Trujillo, donde se inauguró una biblioteca pública con un amplio fondo bibliográfico
El año 1951 dejó dos acontecimientos destacados para la cultura extremeña: el fallecimiento del pintor Adelardo Covarsí y la inauguración de la Biblioteca Pública Municipal de Trujillo, un nuevo espacio dedicado a la lectura y la difusión del conocimiento.
El 26 de agosto de 1951, Adelardo Corvasí falleció víctima de un colapso, poniendo fin a la trayectoria de uno de los pintores extremeños más relevantes de su época. Su obra, desarrollada a lo largo de la primera mitad del siglo XX, estuvo estrechamente vinculada al paisaje, las costumbres y la identidad de Extremadura, convirtiéndose en una figura de referencia dentro del arte regional.
Un nuevo impulso para la cultura en Trujillo
Pocos meses después, en octubre de 1951, Trujillo reforzó su vida cultural con la apertura de la Biblioteca Pública Municipal, instalada en un local de la plaza Mayor. El nuevo centro comenzó su actividad con un fondo de más de mil volúmenes, una cifra significativa para la época. La creación de la biblioteca supuso un importante impulso para el acceso a la lectura y a los recursos culturales en la ciudad, ofreciendo a los vecinos un espacio de consulta, estudio y encuentro en torno al libro.
Ambos acontecimientos reflejaron, desde perspectivas distintas, un momento significativo para la cultura extremeña: la pérdida de un destacado creador y el nacimiento de una institución destinada a fomentar la educación y la lectura en Trujillo.
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