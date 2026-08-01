Firme, barreras y señalización para proteger a los motoristas en Cáceres: "Actuamos en las carreteras con prioridad de intervención"

La Junta de Extremadura ha seleccionado para su intervención aquellos tramos de seis carreteras de la provincia de Cáceres que presentan un mayor riesgo para la circulación de los motoristas, considerados uno de los colectivos más vulnerables de la red viaria.

Las obras se desarrollarán en diferentes puntos de las carreteras EX-203, EX-205, EX-208, EX-370, EX-118 y EX-386, dentro del contrato autonómico para mejorar la seguridad vial en puntos especiales de la red regional.

Según ha explicado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, los proyectos parten de un análisis previo de la accidentalidad registrada en cada tramo. Este estudio permite identificar los principales factores de riesgo y determinar qué actuaciones resultan más adecuadas en cada carretera.

Carreteras que se están reparando. / Junta de Extremadura

Entre las medidas previstas se encuentran la mejora de la adherencia del firme en curvas, el refuerzo de la señalización, la renovación de las barreras de seguridad y la incorporación de sistemas específicos para proteger a los motociclistas en caso de salida de vía.

Accidentes analizados desde 2017

Uno de los puntos estudiados se encuentra en la carretera EX-203, entre los kilómetros 59,800 y 62,500. Para definir las actuaciones en este tramo se analizaron los accidentes registrados entre los años 2017 y 2022.

La siniestralidad alcanzó sus cifras más elevadas durante 2018 y 2021. Entre los sucesos contabilizados figura un accidente de motocicleta provocado por una salida de vía, además de colisiones entre vehículos, atropellos de animales y otras salidas de la calzada.

El objetivo de las obras es reducir tanto la probabilidad de que se produzcan nuevos accidentes como la gravedad de sus consecuencias. La Junta no ha establecido, sin embargo, una previsión concreta sobre el descenso de la siniestralidad que espera alcanzar.

La eficacia de las medidas se comprobará una vez finalizadas las actuaciones mediante las inspecciones habituales de conservación de las carreteras y el análisis de la evolución de los accidentes durante los próximos años.

Barreras adaptadas para motoristas

Las soluciones se ajustarán a las características de cada tramo. En algunos puntos se instalarán nuevos sistemas de protección para motoristas, mientras que en otros se adaptarán las barreras metálicas ya existentes para incorporar estas protecciones.

La Consejería no ha precisado el número total de kilómetros de barreras que se renovarán o adaptarán en las seis carreteras cacereñas. Como ejemplo del contrato regional, ha detallado la intervención prevista en varios tramos de la EX-112, en la provincia de Badajoz, donde las barreras existentes incorporarán sistemas específicos para motociclistas.

Las obras incluirán también la colocación de hitos de arista con dispositivos disuasores de fauna, destinados a disminuir los accidentes provocados por la aparición repentina de animales en la calzada.

La Junta asegura que mantiene un seguimiento permanente de toda la red autonómica para detectar nuevos puntos de riesgo. Los tramos incluidos en este contrato constituyen actualmente la prioridad, aunque podrán programarse nuevas actuaciones cuando las inspecciones o los datos de accidentalidad revelen otras necesidades.

Las obras en la provincia de Cáceres cuentan con un presupuesto base de licitación de 669.675,99 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El conjunto del contrato autonómico, incluidos otros dos lotes en Badajoz, alcanza una inversión de 2,86 millones de euros, financiada con fondos FEDER.