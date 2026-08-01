La Fundación ReBross considera "ridícula" la convocatoria de ayudas a la creación artística de Cáceres

La Fundación ReBross ha calificado de "ridícula" la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres destinada a proyectos, actividades creativas y creación artística durante 2026, que cuenta con una dotación total de 35.000 euros.

La entidad considera que esta cantidad es insuficiente para atender las necesidades del sector cultural de la ciudad durante todo un año y sostiene que evidencia una "falta de ambición alarmante" por parte del equipo de Gobierno municipal.

La fundación, presidida por Paco Rebollo, contrapone esta partida presupuestaria con la aspiración de Cáceres de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. A su juicio, la cuantía destinada a la concurrencia competitiva resulta incompatible con el objetivo de consolidar la ciudad como un referente cultural europeo.

"¿Este es el proyecto de candidatura que queremos para nuestra ciudad?", se pregunta la organización, que acusa al Ayuntamiento de mantener una política de "asfixia económica" hacia los artistas, gestores y entidades que desarrollan su actividad cultural de manera permanente en Cáceres.

Fondos de Cáceres 2031

ReBross propone que una parte de las aportaciones realizadas por las distintas instituciones al consorcio encargado de impulsar la candidatura de Cáceres 2031 se destine a reforzar estas subvenciones.

La fundación entiende que, al tratarse de recursos públicos dirigidos a promover la capitalidad cultural, una parte de ese dinero debería revertir directamente en el tejido creativo local y no concentrarse, según denuncia, en tareas relacionadas con la burocracia, la promoción o el funcionamiento administrativo de la candidatura.

La entidad también cuestiona la evolución de las subvenciones nominativas, que, según afirma, permanecen congeladas en la mayoría de los casos. Mantener las mismas cantidades en un contexto de subida de los costes de producción, transporte y contratación supone, a su juicio, un "recorte encubierto" para los colectivos culturales.

En el caso concreto de ReBross, la organización denuncia la desaparición de la ayuda municipal a la revista Versión Original, que presenta como la publicación mensual más antigua de Extremadura.

También considera insuficientes los 8.000 euros destinados al Festival de Cine Español de Cáceres, que la fundación define como el certamen más veterano del país dedicado exclusivamente a premiar el cine español. La entidad sostiene que esta aportación resulta difícilmente asumible frente al actual coste de producción del evento.

Críticas por la Cruz de los Caídos

ReBross compara la escasez de las ayudas culturales con los recursos empleados por el Ayuntamiento para defender en los tribunales la permanencia de la Cruz de los Caídos. La entidad considera un "contrasentido inaceptable" que el Consistorio destine medios jurídicos y económicos a este procedimiento mientras mantiene unas partidas que, en su opinión, condenan a los creadores contemporáneos a la "inanición presupuestaria".

La fundación concluye que repartir cantidades insuficientes y congelar las aportaciones no permite generar una industria cultural sólida ni fomentar la innovación artística en la ciudad.

Por ello, exige una rectificación presupuestaria inmediata, la redirección de parte de los fondos del consorcio de la candidatura hacia los creadores locales y un mayor respaldo institucional al sector cultural cacereño.