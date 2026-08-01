El sueño del joven bailarín cacereño Alberto Payo se apaga a seis días del plazo: "Hemos luchado hasta el final, pero no llegamos"

A principios del mes de julio comenzaba el sueño de un joven bailarín de Cáceres. Con solo 17 años, Álvaro Payo recibía una de las oportunidades más importantes de su trayectoria: continuar su formación durante un año en la English National Ballet School, una de las escuelas de danza clásica más prestigiosas de Londres.

La noticia llegó apenas unas horas después de superar la audición y parecía abrirle las puertas de un futuro profesional al alcance de muy pocos. Sin embargo, apenas un mes después, ese sueño se encuentra prácticamente roto por un motivo que nada tiene que ver con su talento: la falta de recursos económicos para afrontar su estancia en Reino Unido.

El joven, alumno del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres, llegó a esta oportunidad tras una progresión poco habitual. Este curso debía incorporarse a tercero, pero el propio centro decidió promocionarlo directamente a quinto al considerar que su nivel técnico, su esfuerzo y su evolución justificaban el salto. Según explica el propio bailarín, "la adaptación fue rápida" y confirmó la confianza depositada por sus profesores.

La audición en Londres reforzó esa impresión. La escuela le comunicó su admisión el mismo día de la prueba y, al conocer la situación económica de su familia, decidió concederle una beca completa para cubrir una matrícula superior a los 25.000 euros. A ello sumó otra ayuda de más de 10.000 euros destinada a sufragar parte de la estancia.

Un obstáculo imposible de superar

Pese a ese importante respaldo, el principal problema continúa siendo el coste de vivir durante diez meses en Londres. Entre alojamiento, manutención, desplazamientos y otros gastos básicos, la familia calcula que necesita unos 2.500 euros mensuales, alrededor de 30.000 euros en total.

Desde que se conoció el caso, familiares, amigos, artistas y distintas entidades se movilizaron para intentar evitar que la oportunidad se pierda. La historia despertó también el interés de representantes políticos y medios de comunicación, aunque, según lamenta la familia, "todos esos apoyos no han terminado traduciéndose en la financiación necesaria".

Álvaro Payo durante una práctica de danza clásica. / Cedida a El Periódico Extremadura

La madre del joven, Laura Pérez, explica que durante estas semanas ha mantenido contactos con diferentes administraciones buscando una solución. Reconoce que el Ayuntamiento de Cáceres ha comprometido 10.000 euros y que el Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 ha aportado 2.000 euros, mientras que desde la Diputación de Cáceres existe el compromiso de estudiar una ayuda cercana a 5.000 euros, aunque todavía sin confirmación oficial.

En conjunto, la cantidad reunida alcanza unos 17.000 euros, una cifra que, según sostiene, sigue siendo "insuficiente" para garantizar la estancia de Alberto en Londres.

Una cuenta atrás que llega a su final

La familia dispone únicamente hasta el 7 de agosto para confirmar definitivamente la plaza. Laura reconoce que afronta estos últimos días con "una mezcla de frustración y resignación" y admite que, salvo un cambio de última hora, el próximo martes comunicará al centro londinense que renuncian a la oportunidad.

La madre insiste en que agradece el esfuerzo realizado por las administraciones que han mostrado su apoyo, pero considera que "aún existía margen para implicarse más". Explica que incluso tenía conocimiento de una línea de ayudas del Consorcio dotada con 15.000 euros que no había sido solicitada por ningún otro proyecto y esperaba que pudiera destinarse parcialmente al caso de su hijo.

También compara la situación con la de otro estudiante español que actualmente cursa estudios en la misma escuela londinense. Según relata, el joven, procedente de Canarias, recibió financiación pública para cubrir toda su formación, una diferencia que le lleva a preguntarse "por qué en Extremadura resulta tan complicado respaldar oportunidades de este nivel".

Una escuela que no deja de esperarle

Paradójicamente, quienes menos han renunciado al proyecto han sido precisamente los responsables de la English National Ballet School. Laura Pérez explica que su hijo ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la incorporación por no disponer de recursos suficientes y, aun así, el centro ha seguido buscando alternativas para intentar hacerlo posible.

La propia familia reconoce que la idea de que un hijo de 17 años se marche a vivir solo a Londres nunca resultó sencilla. Sin embargo, entiende que esta propuesta suponía "una oportunidad excepcional" para su futuro profesional y siempre ha intentado respaldar su decisión.

Mientras tanto, el joven no ha dejado de recibir propuestas. Tiene prevista una cita en septiembre con la Escuela Flamenca Carmen Amaya, en Madrid. También fue invitado a ampliar su formación en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y recibió otra oferta de la Escuela María de Ávila, en Zaragoza, aunque distintas circunstancias personales impidieron que esas opciones llegaran a consolidarse.

El sueño que espera otra oportunidad

Si finalmente la plaza en Londres queda vacante, Álvaro continuará su formación en Cáceres. El próximo curso terminará sexto de danza, completará segundo de Bachillerato y preparará la PAU antes de decidir cuál será el siguiente paso de una carrera que, pese a este revés, sigue despertando el interés de algunos de los centros más prestigiosos.

A veces el talento consigue abrir puertas que parecían imposibles, pero lo realmente difícil es que alguien pueda cruzarlas. Sin embargo, cuando una oportunidad única pasa a depender únicamente de que aparezcan los recursos necesarios, acceder a ella no depende solo de quien está sobre el escenario, sino de quienes le ven desde abajo y deben apoyarle para que su futuro no deje de crecer.