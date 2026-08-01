Las mejores propuestas culturales en Cáceres: Spider-Man: Brand New Day llega a Multicines y Zenet actuará en Pedrilla

Propuestas culturales para disfrutar en Cáceres.

Spider-Man: Brand New Day, estreno reciente en Multicines Cáceres

Spider-Man: Brand New Day, estrenada el 29 de julio, podrá verse este sábado en Multicines Cáceres, donde la nueva entrega del universo cinematográfico del popular superhéroe formará parte de la cartelera. La película situará la historia cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home, con un Peter Parker ya adulto que vivirá completamente solo tras desaparecer voluntariamente de las vidas y los recuerdos de sus seres queridos.

Convertido en un Spider-Man dedicado por completo a combatir el crimen en Nueva York, el protagonista se enfrentará a una creciente presión que desencadenará una evolución física capaz de poner en riesgo su propia existencia. A ello se sumará una nueva ola de crímenes que dará paso a una de las amenazas más poderosas a las que se habrá enfrentado el héroe hasta ahora. Las sesiones previstas suelen ser a las 19.30, 20.45 y 22.10 horas, aunque los horarios pueden variar. Por ello, se recomienda consultar la cartelera y adquirir las entradas el mismo día de la proyección.

Zenet actuará el 7 de agosto en los Conciertos de Pedrilla

El cantante Zenet ofrecerá un concierto el próximo 7 de agosto a las 22.00 horas dentro de la programación de los Conciertos de Pedrilla, una de las citas culturales del verano en Cáceres. Antonio Mellado Escalona, conocido artísticamente como Zenet, es cantante, actor y artista plástico. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Premio de la Música y el Premio MIN de la Música Independiente, consolidándose como una de las voces más personales del panorama musical español. Su actuación formará parte de la programación estival que acoge el recinto de Pedrilla durante el mes de agosto.