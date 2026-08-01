El parque Padre Pacífico de Cáceres, entre la oferta de ocio y las molestias vecinales: "La música se escucha desde las casas"

El parque Padre Pacífico se ha convertido en uno de los escenarios habituales de Cáceres para la celebración de festivales gastronómicos, conciertos y otras actividades al aire libre. Una programación que atrae gran cantidad de público hasta el barrio de Cabezarrubia y amplía la oferta de ocio de la ciudad, pero también genera opiniones encontradas entre quienes viven en sus inmediaciones.

Algunos residentes consideran que la frecuencia de estas convocatorias ha aumentado "demasiado" y reclaman que se tenga en cuenta que el recinto es, ante todo, un parque urbano rodeado de viviendas. Los más críticos hablan de una sucesión cada vez mayor de propuestas multitudinarias, con las consiguientes molestias por el ruido, el movimiento de vehículos, la concentración de público y la generación de residuos. "No estamos en contra de que se hagan actividades, pero quizá habría que repartirlas por otros espacios de la ciudad", señala Maribel Durán.

Su petición, insisten, no pasa por eliminar estos eventos, sino por controlar la frecuencia, los horarios y las condiciones en las que se desarrollan. La suciedad constituye una de las principales quejas. Los residentes aluden a la presencia de restos de comida, envases y otros desperdicios durante las jornadas de mayor afluencia y sugieren que se refuercen los dispositivos de limpieza mientras duran las celebraciones y una vez finalizadas. "Hay días en los que quedan papeleras desbordadas y residuos por diferentes zonas del parque", apunta Guillermo Ortiz, quien reside frente al centro comercial Ruta de la Plata.

Público congregado ante el escenario durante una de las actividades musicales del parque Padre Pacífico. / Carlos Gil

En el caso de los conciertos y las actuaciones musicales, la principal preocupación es el ruido y su incidencia sobre el descanso de las viviendas próximas. "La música se escucha perfectamente desde las casas y, cuando hay varios días seguidos de actuaciones, acaba resultando molesta", explica Vicente Gil. Y a ello se suma la preocupación por el estado del recinto. Algunos residentes aseguran que la celebración continuada de actividades está dejando signos de desgaste en distintas zonas y reclaman "más mantenimiento" para preservar este espacio.

División de opiniones

La postura, sin embargo, no es unánime entre el vecindario. Otros residentes valoran que estas actividades dinamicen la barriada y atraigan público hasta una zona alejada de los principales escenarios del centro de la ciudad. "También está bien que no todo se concentre siempre en la parte antigua", señala Inés, una vecina a favor a la celebración de estos eventos.

Este sector destaca que los festivales, conciertos y demás propuestas amplían la oferta de ocio, especialmente durante los meses con menos citas culturales y festivas en Cáceres. "Dan vida al barrio y permiten disfrutar de actividades diferentes sin tener que desplazarse al centro", apunta la joven Estrella Rodríguez. A su juicio, las molestias pueden reducirse mediante una mejor organización, con más limpieza, control de los horarios y medidas que garanticen el descanso, sin necesidad de renunciar a iniciativas que suelen contar con una buena acogida. "El problema no son los eventos, sino que se organicen bien y se deje el parque en buenas condiciones", resume.

Análisis pendiente

El uso de este espacio público situado en el barrio de Cabezarrubia figuraba este viernes en el orden del día de la Junta de Gobierno Local. La sesión debía abordar los informes elaborados por el Negociado de Festejos y la Policía Local sobre el número de eventos celebrados en el parque Padre Pacífico desde enero de 2025, así como la solicitud para organizar el festival gastronómico Sabrofest del 17 al 20 de septiembre.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Cáceres no ha facilitado hasta el momento información sobre estos asuntos, por lo que se desconocen el contenido de los informes, las posibles incidencias detectadas y las medidas que podrían adoptarse.