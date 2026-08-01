Intentan prender fuego a una vivienda habitada en Aldea del Cano (Cáceres): "Han sido unos desalmados"

Intentan invendiar una vivienda habitada en Aldea del Cano, en la provincia de Cáceres. Una o varias personas utilizaron un cartón ardiendo para tratar de prender fuego a la cortina de la casa durante la noche del pasado 28 de julio.

Los hechos ocurrieron en un inmueble situado en la calle Nueva. Según ha informado el ayuntamiento a través de un bando, los responsables provocaron intencionadamente el fuego en un trozo de cartón y lo colocaron junto a la cortina de la vivienda con la intención de que las llamas se propagaran.

El incendio llegó a quemar una parte del tejido, aunque finalmente no alcanzó el interior de la casa. Las imágenes difundidas por el consistorio muestran el cartón parcialmente calcinado en el suelo y varios daños provocados por el fuego en la cortina.

Muy alterada

La mujer que reside en el inmueble acudió a la mañana siguiente al Ayuntamiento muy alterada por lo sucedido. Desde el Consistorio se avisó entonces a la Guardia Civil, cuyos agentes realizaron el correspondiente atestado, mientras que la afectada presentó una denuncia.

El alcalde de la localidad, Miguel Salazar Leo, reconoce que durante los meses de verano aumenta la población del municipio y pueden registrarse algunas gamberradas, aunque considera que lo ocurrido en esta ocasión reviste una gravedad mucho mayor: "Aun así, no sabemos si ha sido alguien del pueblo o qué ha ocurrido", ha señalado.

Condena

El ayuntamiento ha mostrado su "más absoluta repulsa y condena" ante unos hechos que causaron un importante momento de angustia y miedo a la propietaria. El Consistorio advierte de que el acto podría haber provocado "una auténtica tragedia" si las llamas se hubieran propagado al interior del inmueble.

También ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. Las personas que dispongan de información, imágenes o que vieran algún movimiento sospechoso aquella noche pueden comunicarlo a la Guardia Civil o al propio ayuntamiento.