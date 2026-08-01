Agenda cultural
Sidecars actuará en Cáceres y el Ballet de Kiev acercará 'El lago de los cisnes' al Palacio de Congresos
La banda madrileña presentará su nuevo disco 'Everest' el 7 de noviembre, mientras que el Ballet de Kiev llevará a escena 'El lago de los cisnes' en una de las propuestas de danza clásica más destacadas de la programación cultural cacereña
Diversas propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.
El lago de los cisnes en El Palacio de Congresos
'El Ballet de Kiev' representará El lago de los cisnes en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una de las citas de danza clásica programadas para las próximas fechas en la ciudad. La apertura de puertas está prevista para las 19.30 horas, y las entradas estarán disponibles desde 33 euros. La compañía acercará al público cacereño uno de los grandes clásicos del repertorio universal del ballet, con la música de Chaikovski y una de las obras más emblemáticas de la danza clásica.
Sidecars presentará su nuevo disco 'Everest' en Cáceres el 7 de noviembre
La banda Sidecars actuará el 7 de noviembre de 2026 en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde presentará en directo Everest, el octavo disco de su trayectoria. La apertura de puertas está prevista para las 20.00 horas. El grupo, formado por Juancho (guitarra y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería), publicó recientemente un trabajo que reúne 13 nuevas canciones en las que combina el rock con medios tiempos, manteniendo el equilibrio entre energía y emoción que ha caracterizado a la formación durante sus más de 18 años sobre los escenarios.
La actuación en Cáceres formará parte de la gira de presentación de Everest, que recorrerá distintas ciudades españolas a lo largo de 2026 y culminará en el Movistar Arena de Madrid el 29 de enero de 2027.
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