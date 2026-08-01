Valdeflores, la mina de litio que nunca arrancó en Cáceres: nueve años de promesas, protestas y reveses

La mina de litio de Cáceres lleva casi una década apareciendo y desapareciendo de la agenda política, económica y social de la ciudad. Lo que comenzó como una explotación a cielo abierto se transformó después en un proyecto subterráneo acompañado de una planta industrial, pero nunca llegó a superar la fase administrativa.

Durante estos nueve años, Valdeflores ha encadenado anuncios millonarios, cambios de diseño, procedimientos judiciales, manifestaciones multitudinarias y sucesivas solicitudes de permisos. El último revés llegó el 30 de julio, cuando la Junta de Extremadura denegó la concesión directa de explotación al considerar insuficiente la investigación del yacimiento. La decisión cierra ese procedimiento, aunque todavía permite a Castilla Mining pedir un permiso para realizar nuevos estudios.

Esta es la cronología de un proyecto que dividió a Cáceres, movilizó a miles de personas y nunca consiguió arrancar.

2017: la mina sale a la superficie

El proyecto moderno de San José de Valdeflórez comenzó a tomar forma pública en 2017. Tecnología Extremeña del Litio planteó entonces explotar mediante una mina a cielo abierto el yacimiento situado en la Sierra de la Mosca, muy próximo al casco urbano de Cáceres.

La propuesta despertó desde sus primeros pasos una fuerte oposición vecinal y ecologista por su proximidad a la ciudad, sus posibles efectos sobre el paisaje y el agua y la magnitud de la excavación proyectada. Ese año comenzó a organizarse la Plataforma Salvemos la Montaña, que acabaría liderando durante casi una década la contestación social.

2018: las primeras grandes movilizaciones

Los trabajos de investigación y la apertura de caminos y plataformas para realizar sondeos aumentaron la tensión. El Ayuntamiento llegó a paralizar algunas actuaciones al considerar que excedían la licencia de obra menor concedida.

Recreación de la mina de litio de Cáceres. / E. P.

La oposición salió entonces masivamente a la calle. En abril de 2018, unas 2.500 personas se manifestaron en Cáceres contra la mina a cielo abierto, 3.000 según la organización y 2.200 según la Policía Local. Fue la primera gran demostración pública de un rechazo que se mantendría durante los años siguientes.

2019: la Junta cancela el primer intento de explotación

El primer proyecto sufrió su mayor revés en mayo de 2019. La Junta de Extremadura anuló los permisos de la empresa y canceló la solicitud de concesión de explotación después de revisar de oficio el procedimiento.

La decisión se apoyó en un dictamen preceptivo y vinculante de la Comisión Jurídica de Extremadura. La vía elegida para poner en marcha la mina a cielo abierto quedaba así cerrada, aunque la promotora no abandonó el yacimiento y comenzó a buscar una nueva fórmula administrativa.

Ese mismo año, Castilla Mining solicitó el permiso de exploración denominado Extremadura S.E., que abarcaba 315 cuadrículas mineras de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz. Aquel movimiento abriría una segunda etapa del proyecto.

2021: la empresa entierra la mina a cielo abierto

Tras varios años marcados por los tribunales y la oposición ciudadana, Infinity Lithium presentó en octubre de 2021 un cambio radical. La explotación dejaría de ser a cielo abierto y pasaría a desarrollarse íntegramente mediante galerías subterráneas.

Infografía de la mina de litio de Cáceres. / E. P.

La empresa defendió que el nuevo modelo reduciría el impacto visual, el ruido y las emisiones de polvo. El cambio buscaba superar uno de los principales motivos de rechazo del proyecto original, aunque no logró desactivar la contestación social.

2022: nace el nuevo proyecto subterráneo

Extremadura New Energies registró en septiembre de 2022 el documento inicial del nuevo proyecto ante la Junta. La propuesta combinaba la explotación subterránea con una planta de transformación para producir hidróxido de litio destinado a baterías.

El documento abría las consultas ambientales previas y debía servir para que la Administración fijara el alcance del posterior estudio de impacto ambiental. La mina resucitaba así con otro diseño, otra imagen empresarial y una dimensión industrial mucho mayor.

2023: nuevo permiso y más reveses judiciales

La Junta concedió en marzo de 2023 el permiso de exploración Extremadura S.E. por un periodo de un año. La autorización permitía estudiar un amplio territorio en busca de litio y otros recursos, aunque el proyecto de explotación se concentraba en dos cuadrículas de San José de Valdeflórez.

Plano de ubicación de la planta industrial y del acceso a la mina subterránea proyectados. / E. P.

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura revocó los antiguos permisos de investigación denominados Valdeflórez y Ampliación Valdeflórez, concedidos a Tecnología Extremeña del Litio. Las sentencias afectaban a procedimientos de la etapa anterior y añadían un nuevo capítulo judicial a la historia del proyecto.

2024: la gran ofensiva administrativa

Castilla Mining solicitó en febrero de 2024 una concesión directa para explotar el litio de dos cuadrículas del yacimiento. Esta modalidad permitía prescindir de un permiso de investigación previo, pero exigía que la existencia y las características del recurso estuvieran ya suficientemente acreditadas.

La Junta consideró inicialmente viable tramitar la petición y, en junio, declaró la iniciativa Proyecto Empresarial de Interés Autonómico. La calificación Premia reducía los plazos autonómicos y otorgaba prioridad al expediente, aunque no equivalía a conceder autorización para construir o explotar la mina.

Reproducción de la alternativa junto a la carretera de Miajadas (Ex-206) que aparece en el proyecto inicial minero. / E. P.

La propuesta presentada entonces contemplaba una inversión superior a los 1.430 millones de euros, más de 700 empleos y una producción anual aproximada de 33.300 toneladas de producto terminado. El decreto tuvo que ser posteriormente convalidado después de que se advirtiera que no se había realizado correctamente el trámite de audiencia al Ayuntamiento de Cáceres.

Noviembre de 2024: 6.000 personas vuelven a la calle

La declaración de interés autonómico reactivó las protestas. El 10 de noviembre, alrededor de 6.000 personas recorrieron el centro de Cáceres para exigir que se abandonara el proyecto, según la cifra compartida entonces por la Delegación del Gobierno y los convocantes.

Jorge Valiente

La movilización duplicó ampliamente la asistencia de 2018 y confirmó que el cambio de mina a cielo abierto a explotación subterránea no había reducido el rechazo. La plataforma resumió su postura con un mensaje: Cáceres no quería mina bajo ninguna de las dos modalidades.

2025: ayudas perdidas y documentos pendientes

En enero de 2025, Extremadura New Energies renunció a los 18,82 millones de euros que había obtenido en el PERTE del vehículo eléctrico. La compañía sostuvo que los plazos exigidos para ejecutar la ayuda ya no resultaban realistas debido al ritmo de la tramitación administrativa.

Dos meses después, Valdeflores tampoco apareció entre los proyectos de materias primas estratégicas seleccionados por la Comisión Europea. Sí fueron elegidas otras tres iniciativas extremeñas, lo que dejó a la mina cacereña fuera de una vía que ofrecía mayor facilidad para acceder a financiación y acelerar permisos.

El principal problema, sin embargo, estaba dentro del expediente. Industria exigió a Castilla Mining que completara los proyectos de explotación, tratamiento y restauración, el estudio ambiental, los planes de residuos, la acreditación de solvencia y las garantías económicas.

Multitudinario 'no a la mina' en Cáceres / Jorge Valiente

La Administración concedió primero seis meses y amplió después el plazo otros tres. La empresa entregó doce anexos, pero admitió que necesitaba nuevos sondeos, calicatas, estudios geotécnicos y ensayos hidrometalúrgicos antes de cerrar documentos esenciales.

Marzo de 2026: la Junta rechaza paralizar el reloj

Castilla Mining pidió suspender la tramitación hasta recibir autorización para realizar los nuevos trabajos de campo y laboratorio. La Dirección General de Industria, Energía y Minas rechazó esa solicitud en marzo.

El argumento era determinante: los sondeos y ensayos planteados constituían labores de investigación minera y no podían realizarse dentro de una concesión directa, porque esa figura presupone que el yacimiento ya está suficientemente estudiado.

Julio de 2026: la concesión directa llega al final

La resolución firmada el 30 de julio denegó la concesión directa y declaró terminado el procedimiento. Industria concluyó que la investigación disponible no permitía justificar todavía una explotación racional ni completar la documentación técnica, ambiental y económica necesaria.

El Gobierno extremeño concede ahora a Castilla Mining 60 días para solicitar un permiso de investigación sobre los mismos terrenos. Esa vía le permitiría realizar los sondeos, calicatas y ensayos pendientes manteniendo la prioridad vinculada a su primera solicitud.

Mina de litio de Valdeflores. En el círculo, Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. / E. P.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, considera que la decisión supone el «punto final» para una iniciativa sin respaldo social. «Es un proyecto que no tiene ningún sentido que siga adelante», sentenció tras conocer la resolución.

Administrativamente, sin embargo, la historia todavía conserva una última puerta. La empresa puede recurrir la denegación o reiniciar el camino mediante un permiso de investigación. Tras nueve años de anuncios, protestas y expedientes, la mina continúa exactamente donde empezó: sobre el papel y sin autorización para extraer un solo gramo de litio.