Política municipal
Vox mete prisa al Ayuntamiento de Cáceres para activar las ayudas a la natalidad
La formación reclama que las bases, la convocatoria y el plazo de solicitudes se tramiten con rapidez para que las familias puedan recibirlas este mismo año
El Grupo Municipal Vox ha exigido al equipo de gobierno de Cáceres que acelere los trámites administrativos necesarios para poner en marcha las ayudas municipales a la natalidad incluidas en el presupuesto del Ayuntamiento.
El portavoz de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha advertido de que estas subvenciones "no pueden quedarse atrapadas en la burocracia" y ha reclamado que puedan llegar cuanto antes a las familias cacereñas.
Las ayudas fueron incorporadas a las cuentas municipales durante la negociación presupuestaria con el objetivo, según Vox, de respaldar económicamente a quienes decidan formar una familia y contribuir desde el ámbito local a hacer frente al descenso de la natalidad.
Gutiérrez ha señalado que la elaboración de las bases reguladoras, su publicación y la apertura del plazo de solicitudes deben convertirse en una prioridad para el Ayuntamiento, aunque ha indicado que el procedimiento debe garantizar también la seguridad jurídica y la transparencia.
"Las familias no pueden seguir esperando. Cada mes de retraso supone una oportunidad perdida para muchas familias que necesitan ese respaldo económico", ha afirmado el portavoz municipal.
Vox sostiene que la baja natalidad y el envejecimiento de la población representan uno de los principales retos sociales y económicos de Cáceres y considera necesario impulsar medidas que favorezcan el relevo generacional.
La formación ha anunciado que realizará un seguimiento de la tramitación administrativa con el objetivo de que la convocatoria pueda resolverse durante el presente ejercicio presupuestario.
"No tendría sentido aprobar unas ayudas que después permanecieran meses guardadas en un cajón. Los cacereños esperan hechos, no anuncios", ha concluido Gutiérrez.
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