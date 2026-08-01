Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Política municipal

Vox mete prisa al Ayuntamiento de Cáceres para activar las ayudas a la natalidad

La formación reclama que las bases, la convocatoria y el plazo de solicitudes se tramiten con rapidez para que las familias puedan recibirlas este mismo año

Una pareja pasea a su bebé por Cánovas. En el círculo, Eduardo Gutiérrez, portavoz de Vox.

Una pareja pasea a su bebé por Cánovas. En el círculo, Eduardo Gutiérrez, portavoz de Vox. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Grupo Municipal Vox ha exigido al equipo de gobierno de Cáceres que acelere los trámites administrativos necesarios para poner en marcha las ayudas municipales a la natalidad incluidas en el presupuesto del Ayuntamiento.

El portavoz de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha advertido de que estas subvenciones "no pueden quedarse atrapadas en la burocracia" y ha reclamado que puedan llegar cuanto antes a las familias cacereñas.

Las ayudas fueron incorporadas a las cuentas municipales durante la negociación presupuestaria con el objetivo, según Vox, de respaldar económicamente a quienes decidan formar una familia y contribuir desde el ámbito local a hacer frente al descenso de la natalidad.

Gutiérrez ha señalado que la elaboración de las bases reguladoras, su publicación y la apertura del plazo de solicitudes deben convertirse en una prioridad para el Ayuntamiento, aunque ha indicado que el procedimiento debe garantizar también la seguridad jurídica y la transparencia.

"Las familias no pueden seguir esperando. Cada mes de retraso supone una oportunidad perdida para muchas familias que necesitan ese respaldo económico", ha afirmado el portavoz municipal.

Vox sostiene que la baja natalidad y el envejecimiento de la población representan uno de los principales retos sociales y económicos de Cáceres y considera necesario impulsar medidas que favorezcan el relevo generacional.

La formación ha anunciado que realizará un seguimiento de la tramitación administrativa con el objetivo de que la convocatoria pueda resolverse durante el presente ejercicio presupuestario.

Noticias relacionadas y más

"No tendría sentido aprobar unas ayudas que después permanecieran meses guardadas en un cajón. Los cacereños esperan hechos, no anuncios", ha concluido Gutiérrez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue de bomberos en pleno centro de Cáceres para rescatar a una mujer en su vivienda
  2. El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid llega a Cáceres y deja una intensa capa sobre la ciudad
  3. Muere Manuel Márquez, el histórico comerciante de Cáceres que convirtió su papelería de San Antón en la casa de varias generaciones
  4. Alarma en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres tras huir de Urgencias un paciente con una navaja
  5. La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
  6. Dos condenados por tender una trampa en Wallapop para recuperar una moto 'scooter' en Cáceres
  7. La Ronda Sur de Cáceres es una realidad: abre al tráfico la nueva vía que conecta el ferial con la carretera de Miajadas
  8. Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco

La gesta olvidada del general Margallo, el cacereño que se enfrentó a 18.000 rifeños en Melilla

Vox mete prisa al Ayuntamiento de Cáceres para activar las ayudas a la natalidad

Vox mete prisa al Ayuntamiento de Cáceres para activar las ayudas a la natalidad

Valdeflores, la mina de litio que nunca arrancó en Cáceres: nueve años de promesas, protestas y reveses

Valdeflores, la mina de litio que nunca arrancó en Cáceres: nueve años de promesas, protestas y reveses

El hallazgo olvidado en un palacio de Cáceres tras quince días de lluvia

El hallazgo olvidado en un palacio de Cáceres tras quince días de lluvia

El parque Padre Pacífico de Cáceres, entre la oferta de ocio y las molestias vecinales: "La música se escucha desde las casas"

El parque Padre Pacífico de Cáceres, entre la oferta de ocio y las molestias vecinales: "La música se escucha desde las casas"

Una experta en IA de Cáceres: "La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral como lo hicieron otras revoluciones tecnológicas"

Una experta en IA de Cáceres: "La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral como lo hicieron otras revoluciones tecnológicas"

Firme, barreras y señalización para proteger a los motoristas en Cáceres: "Actuamos en las carreteras con prioridad de intervención"

Firme, barreras y señalización para proteger a los motoristas en Cáceres: "Actuamos en las carreteras con prioridad de intervención"

"Es intransitable, parece que han pasado mil bombardeos": la denuncia por el estado de un camino en el término municipal de Cáceres

Tracking Pixel Contents