El cacereño David Gutiérrez hará historia en Montánchez al encerrarse con seis novillos: "Ojalá colgar el cartel de 'No hay billetes'"

David Gutiérrez afrontará el próximo 29 de agosto el compromiso más exigente y especial de su todavía incipiente trayectoria. El novillero cacereño de 18 años se encerrará en solitario con seis animales de otras tantas ganaderías extremeñas en la plaza de toros de Montánchez, su pueblo, dentro de una novillada goyesca con picadores que aspira a marcar un hito en la historia taurina de la localidad.

El festejo comenzará a las 19.00 horas y tendrá como escenario una plaza muy alejada de los cosos convencionales. De planta rectangular y utilizada principalmente para festejos populares y festivales, el recinto será acondicionado expresamente para la ocasión.

Seis ganaderías extremeñas

La tarde tendrá un marcado acento regional. Los seis novillos pertenecerán a las ganaderías de Luis Albarrán, Cayetano Muñoz, Adolfo Martín, La Cercada, Talavante y Domecq Núñez, todas ellas vinculadas al campo bravo extremeño.

David Gutiérrez presenta la cita junto al periodista Juan Bazaga. / CEDIDA

"Desde el primer momento tuvimos claro que íbamos a mirar por nuestra gente y por nuestra tierra", afirma Gutiérrez, quien destaca el "nivel y el renombre" de los hierros elegidos y la disposición mostrada por los ganaderos desde que comenzó a tomar forma el proyecto.

Diversidad de procedencias

La diversidad de procedencias obligará al joven espada a adaptarse a seis comportamientos diferentes durante una tarde que define como "una gesta y un reto". La preparación física y mental se ha intensificado durante las últimas semanas bajo la supervisión de su preparador y su dietista.

El novillero, semifinalista del Circuito de Novilladas de Extremadura 2026, llega a esta cita después de una temporada de crecimiento en la que también ha destacado su salida por la Puerta Grande durante la Feria de San Fernando de Cáceres.

Gutiérrez confía en que la encerrona le permita mostrar nuevos registros de su concepto del toreo. "En esos seis novillos se podrán ver pinceladas nunca vistas hasta ahora en mi toreo. Quiero que sea un día bonito para mostrarlas y, por qué no, para seguir desarrollándolas durante toda mi vida", sostiene.

Un homenaje a su pueblo

La elección de Montánchez aporta al festejo una importante carga emocional. El joven torero cuenta desde sus primeros pasos con el respaldo de los aficionados de la localidad, donde incluso dispone de una peña taurina propia.

Montánchez cuenta con una notable tradición taurina, aunque más vinculada a los festejos populares que a las novilladas formales. Gutiérrez considera que la cita puede contribuir a acercar otro tipo de tauromaquia a los vecinos y a reforzar la afición existente en el municipio y en toda la comarca.

Un instante de la presentación del cartel. / E. P.

La plaza dispone de entre 1.300 y 1.400 localidades. Las entradas saldrán a la venta el 10 de agosto en el Ayuntamiento de Montánchez y tendrán un precio de 25 euros para el público general, 20 euros para los menores de 18 años y 15 euros para los jubilados. El día del festejo, las taquillas abrirán a las 10.00 horas.

El objetivo del 'No hay billetes'

El objetivo del novillero es ambicioso: colgar el cartel de "no hay billetes". "Sé que es algo muy difícil y que está al alcance de muy pocos, pero, con humildad y con los pies en el suelo, me veo capacitado para lograrlo y para hacer historia", asegura.

El festejo fue presentado el pasado viernes en el parque del Calvario, bajo las murallas del castillo de Montánchez, durante una gala conducida por el periodista Juan Bazaga a la que asistieron más de 300 personas. Allí se descubrió el cartel anunciador, elaborado a partir de una obra del pintor Pérez Indiano.

"Fue una presentación con mucha categoría, solera y torería, en un marco incomparable. Creo que sirvió para ilusionar todavía más a todo el pueblo", concluye Gutiérrez, que espera guardar para siempre en su memoria una tarde destinada a convertirse en una de las más importantes de su carrera.