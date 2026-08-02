Daynier Herrera, médico estético en Cáceres: "Ahora se buscan labios más finos, bien perfilados y en armonía con el rostro"

Daynier Herrera ejerce como médico estético en Cáceres, donde desarrolla su actividad tanto en su propia clínica como en el Hospital Quirónsalud Cáceres. La medicina estética ha experimentado una notable evolución en los últimos años, impulsada por nuevos tratamientos, avances tecnológicos y un cambio en las demandas de los pacientes. Este medio ha hablado con Herrera para conocer cómo se encuentra actualmente el sector y cuáles son los tratamientos y las tendencias que más interés despiertan entre los cacereños y las cacereñas.

La piel y la prevención, en el centro de la demanda

"A nivel general, las tendencias actuales en medicina estética están claramente orientadas hacia el antienvejecimiento y la regeneración de la piel. Cada vez se demanda menos el uso de rellenos con ácido hialurónico para aportar volumen y también se busca evitar los cambios evidentes en la expresión del rostro. Mis pacientes quieren verse mejor, pero sin dejar de parecer ellas mismas. Lo que más buscan es mantener una apariencia fresca y natural, preservando sus rasgos y su expresión facial. Por eso, los tratamientos más solicitados son los neuromoduladores, los inductores de colágeno y los procedimientos con tecnología láser, que han experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años. La tendencia es conseguir resultados discretos, progresivos y naturales, priorizando la calidad de la piel y la prevención del envejecimiento frente a las transformaciones visibles", explica Herrera.

Labios más naturales y armónicos

Asimismo, el especialista señala que los rellenos de labios siguen siendo uno de los tratamientos más solicitados, aunque las preferencias han cambiado de forma significativa en los últimos años. Según menciona, los pacientes buscan ahora resultados mucho más naturales, alejados de los labios excesivamente voluminosos que marcaron tendencia hace un tiempo. La demanda se orienta hacia labios más finos, bien perfilados y armónicos con el conjunto del rostro.

Resultado de un tratamiento de labios realizado por Daynier Herrera. / Cedida

En el ámbito facial, Herrera destaca que el interés se centra cada vez más en tratamientos que mejoren la firmeza y la tensión de la piel, prestando especial atención a zonas que antes recibían menos cuidados, como el cuello y el escote. A su juicio, existe una mayor conciencia sobre el envejecimiento cutáneo y sobre la importancia de cuidar estas áreas de manera preventiva.

El médico estético también observa un cambio en los hábitos de sus pacientes, que muestran una creciente preocupación por la salud de la piel. Cada vez son más las personas que utilizan protectores solares de forma adecuada, evitan la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad y conocen la importancia de adaptar tratamientos como el retinol a la época estival y a la exposición solar.

El auge del cuidado estético masculino

Por otro lado, el especialista destaca que la medicina estética masculina ha experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años. Según explica, en un principio la mayoría de los hombres acudían a consulta buscando tratamientos destinados a potenciar rasgos considerados más masculinos, como una mayor definición del rostro o de la mandíbula. Sin embargo, ese perfil ha cambiado de forma notable.

Tratamiento orientado a mejorar la definición del contorno facial y la mandíbula en un paciente masculino realizado por Herrera. / Cedida

Actualmente, la demanda es mucho más amplia y responde, sobre todo, al interés por el cuidado de la piel y la prevención del envejecimiento. Cada vez son más los hombres que desean mantener un aspecto fresco y saludable, reducir las arrugas, tratar manchas, mejorar cicatrices de acné o conseguir una piel con una textura más uniforme y cuidada. Para Herrera, esta evolución refleja una mayor normalización de la medicina estética entre la población masculina y una creciente conciencia sobre la importancia del cuidado personal.