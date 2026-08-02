Salubridad urbana
Cáceres inicia una segunda vuelta contra las cucarachas y da prioridad a los barrios más afectados: consulta dónde empezaron a trabajar
El nuevo ciclo de tratamientos contra cucarachas y roedores ha comenzado en Montesol 2, una de las zonas que presentaba más problemas al inicio de la campaña
El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado una segunda vuelta de los tratamientos de desinsectación y desratización que se están desarrollando en la ciudad para combatir la presencia de cucarachas, ratas y otras plagas urbanas.
Los trabajos han comenzado en Montesol 2, uno de los puntos en los que se había detectado una mayor incidencia cuando arrancó la campaña municipal. La elección de este barrio como punto de partida responde a la necesidad de reforzar las actuaciones en las zonas que presentaban una situación más complicada durante la primera ronda.
Tratar el alcantarillado
Esta nueva fase permitirá volver a tratar el alcantarillado, las redes de saneamiento y otros espacios públicos en los que pueden concentrarse insectos y roedores, especialmente durante los meses de calor. El objetivo es consolidar los resultados de las primeras intervenciones y evitar que vuelvan a reproducirse los focos detectados.
El dispositivo municipal no se limita a una actuación puntual durante el verano. Como explicó recientemente el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, todos los distritos de Cáceres reciben tratamientos periódicos, a los que se añaden intervenciones de choque cuando se detecta una mayor presencia de plagas o se reciben avisos de los vecinos.
Montesol 2, zona afectada
Durante la primera vuelta, Montesol 2 se encontraba entre las zonas más afectadas, por lo que el Ayuntamiento ha decidido comenzar allí este segundo ciclo. Los trabajos continuarán progresivamente por el resto de la ciudad conforme a la planificación establecida por el servicio.
El consistorio mantiene además su petición a las comunidades de propietarios para que coordinen los tratamientos en garajes, patios y zonas comunes con las actuaciones que se realizan en la vía pública. Esta intervención simultánea busca impedir que las cucarachas y otros insectos se desplacen desde la red de saneamiento hacia el interior de los edificios o en sentido contrario.
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