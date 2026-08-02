Cáceres inicia una segunda vuelta contra las cucarachas y da prioridad a los barrios más afectados: consulta dónde empezaron a trabajar

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado una segunda vuelta de los tratamientos de desinsectación y desratización que se están desarrollando en la ciudad para combatir la presencia de cucarachas, ratas y otras plagas urbanas.

Los trabajos han comenzado en Montesol 2, uno de los puntos en los que se había detectado una mayor incidencia cuando arrancó la campaña municipal. La elección de este barrio como punto de partida responde a la necesidad de reforzar las actuaciones en las zonas que presentaban una situación más complicada durante la primera ronda.

Tratar el alcantarillado

Esta nueva fase permitirá volver a tratar el alcantarillado, las redes de saneamiento y otros espacios públicos en los que pueden concentrarse insectos y roedores, especialmente durante los meses de calor. El objetivo es consolidar los resultados de las primeras intervenciones y evitar que vuelvan a reproducirse los focos detectados.

Campaña de desratización y control de plagas en Cáceres / Carlos Gil

El dispositivo municipal no se limita a una actuación puntual durante el verano. Como explicó recientemente el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, todos los distritos de Cáceres reciben tratamientos periódicos, a los que se añaden intervenciones de choque cuando se detecta una mayor presencia de plagas o se reciben avisos de los vecinos.

Montesol 2, zona afectada

Durante la primera vuelta, Montesol 2 se encontraba entre las zonas más afectadas, por lo que el Ayuntamiento ha decidido comenzar allí este segundo ciclo. Los trabajos continuarán progresivamente por el resto de la ciudad conforme a la planificación establecida por el servicio.

Ángel García Collado

El consistorio mantiene además su petición a las comunidades de propietarios para que coordinen los tratamientos en garajes, patios y zonas comunes con las actuaciones que se realizan en la vía pública. Esta intervención simultánea busca impedir que las cucarachas y otros insectos se desplacen desde la red de saneamiento hacia el interior de los edificios o en sentido contrario.