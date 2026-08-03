Cáceres aumenta los premios de un concurso a nivel europeo: hasta 1.300 euros

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Centro Europe Direct Cáceres, ha convocado una nueva edición de sus tradicionales concursos de relato breve, fotografía y cómic, que este año girarán en torno al lema 'España: 40 años en Europa', con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. La convocatoria llega con importantes novedades, entre ellas un notable aumento de la cuantía de los premios y la digitalización parcial del proceso de inscripción para facilitar la participación.

El concejal de Recursos Humanos, Empleo y E-Administración, Emilio Borrega, ha presentado este lunes los certámenes, que alcanzan su XIX edición en la modalidad de relato breve, la XVIII en fotografía y la XVI en cómic. Durante su intervención, ha destacado que estas iniciativas "constituyen una magnífica herramienta para acercar Europa a la ciudadanía desde la cultura y la creatividad, invitando a reflexionar sobre el camino recorrido durante estos 40 años y sobre el futuro que queremos seguir construyendo como europeos".

'Escena Digital', primer premio de fotografía 2025. / Luis Cid Cabeza

Borrega ha incidido en que la Unión Europea "no es una realidad lejana", sino que forma parte del desarrollo que ha experimentado la capital cacereña en las últimas décadas gracias a los proyectos financiados con fondos europeos. En este sentido, ha señalado que la ciudad quiere seguir reforzando esa vinculación en un momento clave, marcado por la candidatura de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Los tres concursos, ya consolidados dentro de la programación de Europe Direct Cáceres, buscan fomentar la creatividad y la participación ciudadana en torno a los valores europeos. En esta edición, todas las obras deberán tener como eje temático el 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea, ya sea como argumento principal, inspiración o escenario.

Premios casi el doble de cuantiosos

Una de las principales novedades de la convocatoria es el incremento de la dotación económica. En las categorías sénior de relato breve, fotografía y cómic, los tres primeros clasificados recibirán premios de 1.300, 950 y 650 euros, respectivamente, lo que supone un aumento de hasta un 30% de la cuantía destinada a galardones respecto a ediciones anteriores (1.000, 800 y 500 el año pasado).

En el caso del concurso de cómic, la categoría júnior volverá a premiar a los ganadores con material tecnológico y artístico, con el objetivo de incentivar la participación de los más jóvenes.

Presentación online

La otra gran novedad es la incorporación de la presentación telemática en dos de las modalidades. A partir de este año, los participantes podrán enviar sus relatos breves y fotografías de forma digital a través de los enlaces habilitados en las bases del concurso, aunque quienes lo deseen podrán seguir entregando los relatos en formato físico. Los trabajos de cómic continuarán presentándose exclusivamente de manera presencial.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende simplificar los trámites administrativos, eliminar barreras para los participantes y reducir los costes asociados al envío de las obras.

El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el 26 de octubre. Las bases completas podrán consultarse en la página web de Europe Direct Cáceres.

La entrega de premios se celebrará en la primavera de 2027, coincidiendo con la programación del Día de Europa. Además del reconocimiento económico, los relatos y cómics premiados serán publicados, mientras que las fotografías ganadoras y finalistas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos espacios culturales.

Borrega ha animado a escritores, fotógrafos, ilustradores y, especialmente, a los jóvenes a participar en unos certámenes que, según ha destacado, se han convertido en una referencia para promover la creatividad y reforzar el sentimiento de ciudadanía europea a través de la cultura.