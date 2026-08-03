Cultura para todos los públicos: los planes de agosto que llegan a Cáceres

Opciones diversas para disfrutar en Cáceres.

La Trocamba Matanusca llevará su explosiva fusión musical a los Conciertos de Pedrilla

La música mestiza y la energía festiva de La Trocamba Matanusca llegarán a Cáceres el próximo 14 de agosto, dentro de la programación de los Conciertos de Pedrilla. La actuación comenzará a las 22.00 horas y promete convertirse en una de las citas más vibrantes del ciclo cultural estival.

La Trocamba Matanusca es una formación que ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical nacional gracias a su particular mezcla de ska, rumba, reggae, rock, música balcánica y ritmos tradicionales. Nacida en Extremadura, la banda comenzó su trayectoria impulsada por un grupo de músicos que compartían una misma inquietud: crear una propuesta musical libre, festiva y profundamente conectada con la calle y la celebración colectiva.

Con el paso de los años, el grupo ha consolidado un estilo propio caracterizado por la cercanía con el público y unos directos cargados de fuerza y espontaneidad. Su carrera se ha construido principalmente sobre los escenarios, participando en festivales, fiestas populares y circuitos culturales de toda España, donde han convertido cada concierto en una experiencia participativa y llena de color. Más que un grupo, La Trocamba Matanusca representa una forma de entender la música como punto de encuentro entre culturas y generaciones. Sus canciones combinan influencias muy diversas y transmiten un espíritu optimista, viajero y comprometido con la convivencia y la diversidad. La actuación en los Conciertos de Pedrilla supone una nueva oportunidad para disfrutar de una de las bandas extremeñas con mayor personalidad dentro de la música alternativa y mestiza, en un evento que continúa reforzando la oferta cultural del verano cacereño.

La Trocamba Matanusca, grupo musical. / Cedida

Sesión gratuita de cuentacuentos para bebés

La Biblioteca Pública celebrará el próximo 5 de agosto una sesión de cuentacuentos para bebés y sus familias, una propuesta cultural que busca fomentar el contacto con la lectura desde los primeros meses de vida. La actividad será de carácter gratuito.

La sesión estará impartida por la zamorana María Fraile Alonso, terapeuta ocupacional y narradora oral. Su vínculo con la narración comenzó durante sus años de formación, cuando asistió por primera vez a una sesión de cuentacuentos y descubrió una vocación que marcaría su trayectoria profesional. Desde entonces, ha ampliado su formación en disciplinas como psicomotricidad vivencial, expresión corporal, teatro, danza contact improvisación, técnicas de desarrollo personal, risoterapia y narración oral, especializándose con referentes como Victoria Siedlecki y Roberto García Encinas. Fraile defiende el poder de las historias como herramienta de crecimiento y encuentro. "Toda vida puede ser un cuento y todo cuento de vida merece ser contado", afirma la narradora, cuya propuesta combina literatura, música y participación.

Bajo el título ¿Cómo se hace un cielo?, la actividad está dirigida a niños y niñas de 0 a 36 meses acompañados por sus familias. A través de cuentos sencillos, poesías, canciones y retahílas, los participantes podrán descubrir pequeñas historias relacionadas con el cielo, estimulando los sentidos de los bebés mediante la palabra, el ritmo y diferentes objetos de apoyo. El objetivo es potenciar la escucha activa desde edades tempranas, favorecer el acercamiento a los libros y a la biblioteca como espacio de encuentro familiar y cultural, así como promover el disfrute compartido de la lectura. Para ello, la biblioteca preparará un entorno cálido y acogedor pensado especialmente para los más pequeños.