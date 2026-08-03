La Junta de Extremadura cifra en 43 las contrataciones en la Residencia Asistida de Cáceres frente a las quejas de la plantilla

La Junta de Extremadura asegura que ha realizado 43 contrataciones de auxiliares para reforzar la plantilla de la Residencia Asistida El Cuartillo de Cáceres durante el periodo vacacional y que continúa efectuando llamamientos para cubrir otras 16 ausencias pendientes por vacaciones.

La Administración autonómica ha facilitado estos datos después de la manifestación celebrada este lunes ante el centro, en la que alrededor de 30 trabajadores y representantes sindicales y políticos reclamaron más personal. Entre los participantes se encontraban UGT, USO y había concejales del PSOE de la ciudad. La movilización daba continuidad a las denuncias que la plantilla había hecho públicas días atrás por la falta de sustituciones y la sobrecarga de trabajo.

Según la Junta, El Cuartillo atiende actualmente a 160 residentes, alrededor de la mitad de su capacidad, y conserva una plantilla estructural de 149 auxiliares. La Administración sostiene que la atención «ha estado garantizada en todo momento» y que durante julio se cumplieron o superaron los mínimos organizativos en todos los turnos.

«Pese a las dificultades habituales del periodo vacacional, la continuidad de los cuidados no se ha visto comprometida», afirma la Junta.

La versión de los trabajadores

La valoración de la plantilla es diferente. Edita Bajo Viña, trabajadora de la residencia, asegura que no se ha sustituido ni al 50% del personal que disfruta de sus vacaciones y que el centro está funcionando con los mínimos establecidos: cinco auxiliares por ala durante las mañanas y tres en el turno de tarde.

El centro cuenta actualmente con tres plantas en funcionamiento, divididas cada una de ellas en dos alas. De acuerdo con los cálculos trasladados por la trabajadora, esto representa unos 30 auxiliares por la mañana y 18 por la tarde para las seis alas.

Bajo Viña explica que durante el invierno lo habitual era trabajar con seis o siete auxiliares por ala en las mañanas, llegando excepcionalmente a ocho. «De estar seis o siete hemos pasado a estar cinco. La calidad se la damos, pero tienes que correr más a la hora de trabajar», señala.

Los trabajadores consideran, además, que los mínimos organizativos están desfasados y no tienen suficientemente en cuenta las necesidades de las diferentes zonas del centro. Algunas están destinadas a personas encamadas o con un elevado grado de dependencia, cuyos cuidados requieren más tiempo y profesionales.

La plantilla denuncia también que se está llamando a trabajadoras durante sus días libres para que se incorporen por necesidades del servicio. A ello se suman, según su versión, los cambios de turnos y las dificultades para disfrutar de permisos, días de asuntos particulares y jornadas preferentes.

En el manifiesto leído durante la protesta, los empleados reclaman la cobertura inmediata de bajas, vacaciones y ausencias, un refuerzo estable de la plantilla y el cese de los cambios continuos de horarios por falta de personal. También piden respeto a la conciliación, transparencia en la planificación y un diálogo real con la Administración.

La Junta descarta impagos

La Junta también ha respondido a las quejas relacionadas con el posible retraso en el cobro de determinados complementos salariales. La Administración recalca que «a día de hoy no existe ningún impago».

El personal había sido informado de que una parada técnica en Sirhus, el sistema de gestión de recursos humanos, podría afectar al abono de algún complemento correspondiente a noches o festivos. La Junta afirma que se está trabajando «sin descanso» para que la posible incidencia sea la menor posible.

De este modo, mientras la Administración defiende que ha reforzado el centro, que se cumplen los mínimos y que la asistencia permanece garantizada, los trabajadores sostienen que las contrataciones efectuadas no han sido suficientes para cubrir las vacaciones y evitar que la residencia funcione con los efectivos mínimos.