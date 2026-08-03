Manifestación de los trabajadores de la Residencia Asistida de Cáceres: "No se está contratando a más personal para cubrir las vacaciones"

Alrededor de 30 personas se han manifestado este lunes ante la Residencia Asistida El Cuartillo de Cáceres para exigir más personal y denunciar que las vacaciones y las bajas laborales continúan sin cubrirse. En la protesta han participado trabajadores del centro y representantes sindicales y políticos.

La movilización supone un nuevo paso en las reivindicaciones iniciadas por las auxiliares de la residencia, que ya hicieron pública a mediados de julio la sobrecarga que soportaban debido a la falta de sustituciones. Entonces advirtieron de que estaban trabajando «bajo mínimos», iniciaron una recogida de firmas y anunciaron su intención de concentrarse para reclamar una respuesta de la Administración autonómica.

Un instante de la concentración. / E. P.

La situación, según explica la trabajadora Edita Bajo Viña, no se ha solucionado con el avance del verano. «No se han cubierto ni el 50% de las vacaciones», asegura. La plantilla reclama a la Junta de Extremadura que se cubran de forma inmediata las bajas, vacaciones y demás ausencias, además de un refuerzo estable que permita mantener la atención que necesitan las personas mayores.

Tres plantas en funcionamiento

El centro tiene actualmente tres plantas en funcionamiento, ya que una cuarta se encuentra en obras. Cada una de ellas está dividida en dos alas. Según los datos aportados por la trabajadora, durante las mañanas están prestando servicio cinco auxiliares por ala y durante las tardes, tres. Esto supone alrededor de 30 profesionales en el turno matinal y 18 en el vespertino para las seis alas.

Se trata, explica la trabajadora, de los mínimos establecidos, unos parámetros que la plantilla considera "desfasados". "Durante el invierno, lo habitual era contar con seis o siete auxiliares por ala durante las mañanas y, de forma excepcional, con ocho", señalan.

«De estar seis o siete hemos pasado a estar cinco. La calidad se la damos, pero tienes que correr más para hacer el trabajo», afirma. La reducción resulta especialmente complicada en las zonas destinadas a personas encamadas, residentes crónicos asistidos o mayores con un elevado grado de dependencia, que necesitan más tiempo y ayuda para recibir los cuidados diarios.

Llamadas durante los días libres

La falta de efectivos está llevando también, según denuncia la plantilla, a llamar a trabajadoras durante sus jornadas de descanso para que acudan al centro por necesidades del servicio. A ello se suman los cambios de turnos y horarios, en ocasiones comunicados con escaso margen, y las dificultades para disfrutar de días de asuntos particulares, permisos y jornadas preferentes. Además, este fin de semana han tenido que recibir a 24 personas que fueron evacuadas de la localidad de Grimaldo debido al incendio forestal de Casas de Millán.

Los trabajadores sostienen que esta forma de cubrir el servicio afecta a su organización personal y familiar y provoca un desgaste físico y emocional creciente. En el manifiesto leído durante la protesta señalan que las necesidades del centro deben resolverse con «una planificación adecuada y una dotación suficiente de profesionales» y no recurriendo permanentemente al esfuerzo extraordinario de la plantilla.

«El propio centro está reconociendo que existe una falta de personal cuando nos comunica que no podemos coger determinados días», afirma Bajo Viña.

Las trabajadoras recuerdan que El Cuartillo aplica un modelo asistencial libre de sujeciones físicas, mecánicas y farmacológicas. Este sistema, que busca evitar que los residentes permanezcan inmovilizados, requiere una vigilancia y un acompañamiento constantes que, a juicio de la plantilla, resultan más difíciles de garantizar cuando se trabaja con los efectivos mínimos.

Los complementos salariales

Al malestar por la falta de personal se añadió posteriormente el anuncio de que los complementos correspondientes a noches, domingos y festivos de julio y agosto se abonarían con retraso debido a las limitaciones temporales del programa informático utilizado por la Administración. Las trabajadoras denunciaron que este nuevo problema agravaba una situación laboral que ya consideraban insostenible.

La plantilla insiste en que la protesta no busca enfrentarse con la dirección del centro, sino obtener una respuesta de la Junta. Entre sus peticiones figuran la cobertura inmediata de las ausencias, el refuerzo estable del personal, el cese de los cambios continuos de turnos, el respeto a la conciliación y una mayor transparencia en la planificación. «Defender unas condiciones laborales dignas es también defender el bienestar de las personas residentes», concluye el manifiesto que han contado en la mañana de este lunes.