Muere el cacereño Pablo Vázquez, expresidente de Renfe e impulsor del 'think tank' del PP

El cacereño Pablo Vázquez Vega, expresidente de Renfe y asesor del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fallecido este lunes, según ha comunicado el líder del Partido Popular. Nacido en Cáceres en 1965, era licenciado en Derecho y doctor en Economía por la Universidad Complutense, donde fue profesor titular de Economía Aplicada. Completó su formación en la Universidad de California, Berkeley.

Fue subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004 con Ana Pastor, que años después le recuperó como presidente de Renfe (2014-2016) cuando ella era ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy. También fue presidente de INECO y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Además, fue brevemente diputado del PP por Madrid.

Pablo Vázquez, expresidente de Renfe / Europa Press

Condolencias

Alberto Núñez Feijóo ha despedido a través de redes sociales al que ha sido uno de sus más estrechos colaboradores, quien presidía Reformismo 21, el think tank del primer partido de la oposición. "Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso. Que su ejemplo alivie el dolor de su madre, de su mujer, de sus hijos y de todos los que le queríamos", señaló Feijóo al despedirse de él.

A raíz de la confirmación, han surgido numerosos mensajes de condolencia por el fallecimiento, entre ellos, uno muy sentido del ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. "Pablo era brillante y encantador, pero, sobre todo, absolutamente íntegro. Una persona buena de verdad. Estaba firmemente comprometido con hacer de España un país mejor, incluso cuando ese compromiso le suponía un importante coste personal", ha indicado el antiguo gurú económico de Ciudadanos, que recuerda cómo Vázquez le contrató en su día para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en la que Garicano alcanzó gran notoriedad antes de dar el salto a la política.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha tenido palabras para Vega al inicio de la rueda de prensa semanal del partido en la sede de Génova. "Se nos ha ido un hombre bueno, un hombre irrepetible y desde aquí solo podemos decir que descanse en paz", ha afirmado el número dos de los populares, quien ha recordado la "dilatada trayectoria" del finado como "presidente de Renfe, de Ineco, director gerente de Madrid Futuro, director ejecutivo de FEDEA y subsecretario de Sanidad en el gobierno de España".

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"Un hombre inteligente, culto, extraordinariamente preparado y sobre todo y yo creo que esto es lo más importante una persona formidable. Un hombre bueno, un hombre afable, siempre dispuesto a trabajar y a dar lo mejor de sí mismo por mejorar nuestro país, al que tanto quería y por ayudar a este partido, a su partido. Nos deja una huella imborrable por su dedicación, por su entrega y por su acervo intelectual", ha expresado Tellado.

Fuente: El Periódico