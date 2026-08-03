Una radial, una eslinga y dos móviles delatan a los ladrones de cuatro altavoces en una discoteca de verano en Cáceres

Una radial localizada dentro de un vehículo atrapado en el barro, una eslinga que coincidía con un fragmento encontrado en el escenario del robo y el posicionamiento de dos teléfonos móviles han resultado determinantes para confirmar la condena a los autores del asalto a una discoteca de verano de Alcuéscar. Los dos hombres se llevaron cuatro altavoces JBL después de acceder por la fuerza al recinto.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso presentado por los condenados y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en febrero por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Cáceres. Cada uno deberá cumplir una pena de un año y nueve meses de prisión como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. También tendrán que asumir las costas del recurso.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 19 al 20 de enero de 2024 en una discoteca de verano situada en el término municipal de Alcuéscar. Según los hechos declarados probados, los acusados actuaron de común acuerdo y utilizaron una sierra radial para cortar la cadena y fracturar el cerrojo que protegían una puerta del cerramiento exterior.

Una vez dentro del recinto, volvieron a emplear la herramienta para seccionar el cerrojo de la entrada. Después cortaron la malla metálica de los cajones en los que se encontraban dos de los equipos y desanclaron otros dos altavoces colocados en las vigas de la pista.

Un vehículo hundido en el barro

La investigación dio un giro horas después. Sobre las cuatro de la tarde del 20 de enero, uno de los acusados fue localizado junto a un vehículo SsangYong Rexton propiedad del otro condenado en las inmediaciones del paraje. El coche se encontraba inmovilizado después de haberse hundido en el barro.

Los agentes encontraron en su maletero un maletín con diversas herramientas, una amoladora Bosch con un disco de corte muy desgastado y una eslinga de amarre. Esta última presentaba, según la Guardia Civil, las mismas características que un fragmento de cinta localizado dentro de la discoteca: coincidían la sección, el material, el color e incluso algunas muestras exteriores de óxido.

La Audiencia también destaca la coincidencia entre el grosor del disco desgastado de la radial y el corte realizado en uno de los eslabones de la cadena que protegía el establecimiento. Los agentes concluyeron que esa herramienta podía haber sido utilizada para cortar la cadena, los candados y las protecciones metálicas de los altavoces.

A estos indicios se sumó el posicionamiento de los teléfonos móviles de los dos acusados. Los terminales fueron situados en el entorno de la discoteca alrededor de las 23.45 horas de la noche en la que se produjo el robo.

La defensa cuestionó las pruebas

Los condenados recurrieron la primera sentencia alegando, entre otros motivos, vulneración de la presunción de inocencia, insuficiencia de los indicios, ausencia de una prueba pericial concluyente y falta de garantías en la cadena de custodia de las herramientas.

La Audiencia rechaza sus argumentos y concluye que los cinco indicios fueron acreditados mediante las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que elaboraron el atestado. La Sala considera que, analizados conjuntamente, mantienen una relación lógica y suficiente con el robo.

La sentencia también descarta que existieran irregularidades relevantes en la custodia de las herramientas, al señalar que los agentes que las intervinieron fueron los mismos que las examinaron y relacionaron con los daños producidos en la discoteca.

Los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al propietario con 4.792,56 euros más el 21% de IVA, cantidad correspondiente al coste de reposición de los cuatro altavoces. La resolución cifra en 23.828 euros la reparación integral de todos los daños causados en el establecimiento durante el asalto.