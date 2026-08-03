Cáceres prepara la rebaja del IBI y del impuesto de circulación: permitirá ahorrar hasta 84 euros al año

Pagar el IBI y el impuesto de circulación será más barato en Cáceres si prosperan las modificaciones fiscales que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento. El equipo de Gobierno de Rafa Mateos ha iniciado la tramitación administrativa de una nueva bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la primera rebaja del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de esta legislatura, que en algunos casos permitirá ahorrar hasta 84 euros al año.

Rafa Mateos presenta el mayor presupuesto de la historia de Cáceres. / Jorge Valiente

Los expedientes incoados plantean reducir el tipo impositivo del IBI aplicable a los inmuebles urbanos del 0,72% actual al 0,70%. La medida supondría una nueva disminución del recibo después de la rebaja aprobada anteriormente por el Ejecutivo municipal.

Inmuebles no residenciales

El cambio también afectará de forma especialmente significativa a los inmuebles no residenciales con un valor catastral superior a 350.000 euros. Estos edificios tributan actualmente a un tipo del 1%, que pasaría igualmente al 0,70% cuando entre en vigor la nueva ordenanza.

Rafa Mateos y Eduardo Gutiérrez se saludan tras llegar a un acuerdo por los presupuestos de 2026. / Jorge Valiente

La modificación todavía deberá recorrer el procedimiento administrativo correspondiente antes de hacerse efectiva, pero el Gobierno local considera que la incoación de los expedientes constituye el paso decisivo para aplicar las nuevas tarifas.

Hasta un 37,5% menos

La mayor rebaja se producirá en el impuesto de circulación. La propuesta municipal contempla una reducción generalizada de las tarifas para turismos, camiones, autobuses, tractores, remolques y la mayoría de las motocicletas.

Solo mantendrán sus cuotas actuales los ciclomotores y las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos.

Comparativa de tarifas de los impuestos de circulación. / E. P.

El ahorro más elevado corresponderá a los propietarios de turismos de 20 o más caballos fiscales. Su recibo se reducirá en 84 euros, una bajada del 37,5% respecto a la tarifa vigente.

Disminución destacada

También experimentarán una disminución destacada las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos, cuyos propietarios abonarán 37 euros menos al año, lo que supone un descenso del 30,6%.

Para el resto de los vehículos incluidos en la modificación, la reducción se situará con carácter general entre el 8% y el 11%. El Ayuntamiento calcula que la medida alcanzará a miles de contribuyentes cacereños.

"Que el dinero esté en los bolsillos"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha defendido que la medida permite avanzar en uno de los compromisos asumidos por el PP al inicio del mandato.

El Periódico Extremadura

"Desde el primer día nos comprometimos a bajar los impuestos a los cacereños y seguimos cumpliendo nuestra palabra. Tras la primera reducción del IBI, damos un nuevo paso para que los vecinos vuelvan a pagar menos tanto por sus viviendas como por sus vehículos", ha señalado.

Gestión "responsable"

Mateos ha vinculado las rebajas a la situación económica del ayuntamiento y ha asegurado que son posibles gracias a unas cuentas municipales saneadas y a una gestión "responsable".

"Creemos que, cuando la administración puede hacerlo, el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos y no en el de la administración", ha afirmado.

El regidor sostiene que la reducción de la presión fiscal es compatible con el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos. "Con una gestión responsable, rigor en las cuentas y control del gasto es posible reducir impuestos a los ciudadanos y, al mismo tiempo, reforzar y mejorar los servicios municipales", ha concluido. Cabe recordar también que este asunto fue uno de los puntos por los que se alcanzó el acuerdo presupuestario con Vox para este 2026.