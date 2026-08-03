Un teléfono, un sillón y los clásicos del Siglo de Oro: la propuesta que conquistó el Festival de Teatro Clásico de Alcántara

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara continúa demostrando, en su 40ª edición, que el teatro y la literatura pueden salir de los escenarios para conquistar cualquier rincón del municipio. La noche del domingo, la plaza de La Pera se convirtió en un singular escenario al aire libre gracias a 'La calle habla en clásico', una instalación artística inmersiva incluida en la programación del Festival Off que invitó a vecinos y visitantes a redescubrir algunos de los grandes textos de la literatura universal desde una experiencia íntima y sensorial.

La propuesta, creada por Proyecto Cultura, sorprendió a quienes se acercaron hasta la plaza con una sencilla pero evocadora puesta en escena. Varios sillones y antiguos teléfonos bastaban para abrir una puerta a los clásicos: el público solo tenía que sentarse, descolgar el auricular y dejarse llevar por poemas, monólogos y fragmentos literarios interpretados por reconocidas voces del panorama teatral español.

Personas disfrutando de 'La calle habla en clásico'. / Festival de Teatro Clásico de Alcántara

El recorrido sonoro reunió obras de autores imprescindibles del Siglo de Oro español y europeo como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, María de Zayas, Ana Caro, Sor Juana Inés de la Cruz, Molière y William Shakespeare, ofreciendo una forma diferente de acercarse a la literatura clásica.

La instalación nace con el propósito de reivindicar el valor de la escucha pausada en una sociedad marcada por la rapidez y el consumo inmediato de contenidos. La combinación de elementos cotidianos con recursos tecnológicos permitió crear una atmósfera acogedora en la que cada espectador disfrutaba de una experiencia individual, pero compartida al mismo tiempo con el resto del público que ocupaba la plaza.

Con iniciativas de este tipo, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara mantiene su apuesta por extender la cultura más allá de las representaciones principales, acercándola a todos los públicos mediante actividades gratuitas y formatos innovadores que convierten las calles del municipio en espacios vivos para el encuentro con el patrimonio literario.

La programación completa se puede consultar en su página web.

Programación para este lunes

Mientras tanto, la programación continúa este lunes con el tradicional Taller Infantil, que se desarrolló en el Centro Cívico en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

Ya por la tarde, la Plaza de San Pedro acogerá a las 21.00 horas el espectáculo de magia teatral 'La pócima del tiempo', una propuesta ambientada en la época medieval que combina ilusionismo y narrativa dramática.

La jornada concluirá a las 22.30 horas en la Plaza de España con la representación de 'Las Gracias Mohosas', de Samaruc Teatre, un montaje que llega al festival gracias al convenio de colaboración entre el certamen y la ONCE.

La 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizada por el Ayuntamiento de Alcántara, bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural, con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de la colaboración de diversas entidades públicas y privadas.