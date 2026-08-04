Adif activa expropiaciones junto al polígono de Casar de Cáceres por la electrificación ferroviaria

El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha el expediente de expropiación necesario para ejecutar una nueva fase de las obras de reposición de los servicios afectados por la electrificación de la Línea de Alta Velocidad de Extremadura entre Plasencia y Cáceres. En la capital cacereña, la actuación se concentra en seis parcelas rústicas situadas en las inmediaciones del polígono industrial de Casar de Cáceres, aunque administrativamente pertenecen al término municipal de Cáceres.

Todas las fincas están localizadas en el polígono 18, en el entorno de la planta fotovoltaica Cáceres 2020. En conjunto, las obras afectarán a 17.337 metros cuadrados, aunque la mayor parte no será expropiada definitivamente: Transportes prevé adquirir de forma permanente 232 metros cuadrados, establecer servidumbres sobre otros 9.563 metros y ocupar temporalmente 7.542 metros cuadrados durante la ejecución de los trabajos.

Sistema de cables aéreos ya montado. / E. P.

La parcela con una mayor afección es la número 4, donde se actuaría sobre 14.097 metros cuadrados: 168 mediante expropiación, 7.158 con una servidumbre y 6.771 a través de una ocupación temporal. Le sigue la parcela 1, con una superficie afectada de 3.020 metros cuadrados. Las otras cuatro fincas presentan afecciones mucho menores.

Los terrenos pertenecen principalmente a la sociedad Torrecamarero SL, mientras que dos de las parcelas figuran a nombre del Ayuntamiento de Cáceres. En otra de ellas aparece también como titular el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

La coincidencia con la planta solar

El cruce de las referencias catastrales permite concretar el lugar de las obras. La documentación ambiental y energética de la fotovoltaica Cáceres 2020 sitúa la instalación, originalmente autorizada con una potencia de 49,89 megavatios pico, en las parcelas 1 y 501 del polígono 18. Además, su línea aérea de evacuación de 220 kilovoltios atraviesa, entre otras, las parcelas 1, 9001 y 4, tres de las fincas incluidas ahora en el expediente ferroviario.

Esta coincidencia apunta a que los trabajos estarán relacionados con la adaptación o modificación de infraestructuras eléctricas situadas junto a la vía, previsiblemente parte del sistema de evacuación de la planta solar. No obstante, la resolución de expropiación no identifica expresamente cuál es el servicio concreto que debe reponerse y se limita a vincular las ocupaciones con la electrificación ferroviaria.

El proyecto básico fue aprobado el pasado 25 de junio y Adif Alta Velocidad solicitó el 10 de julio la apertura del expediente. Su aprobación lleva aparejada la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los terrenos y la tramitación urgente del procedimiento.

Los propietarios de las fincas de Cáceres han sido convocados para el 14 de octubre, a las 9.00 horas, cuando se levantarán las actas previas a la ocupación en el lugar que habilite el Ayuntamiento. Antes se abre un plazo de 15 días hábiles para que los afectados y demás interesados puedan presentar alegaciones.

El expediente incluye también tres fincas de Malpartida de Plasencia, con una afección conjunta de 14.051 metros cuadrados. Sumados ambos municipios, el proyecto actuará sobre algo más de 31.000 metros cuadrados, mediante expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales. La relación de bienes ya había sido sometida a información pública en octubre de 2024, pero el procedimiento avanza ahora hacia la ocupación efectiva tras la aprobación del proyecto.