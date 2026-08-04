El Ayuntamiento refuerza la red de saneamiento en cuatro puntos conflictivos de Cáceres

Las lluvias intensas vuelven a poner a prueba cada año algunos puntos de la red de saneamiento de Cáceres. Calles donde el agua se acumula, garajes que terminan inundados o tuberías que ya no responden como deberían son algunos de los problemas que el Ayuntamiento pretende corregir con un nuevo proyecto de renovación de la red de alcantarillado, dotado con 100.400 euros.

El Consistorio ha sacado a licitación estas obras a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público con el objetivo de actuar en cuatro zonas donde los servicios técnicos municipales y Canal de Isabel II han detectado deficiencias que afectan al funcionamiento de la red, especialmente cuando se registran episodios de fuertes precipitaciones.

Una de las actuaciones más importantes se desarrollará en la barriada R-66B, donde se sustituirá un tramo del colector situado entre las calles Isla de Toja e Islas Cíes, en la calle Islas Baleares. La escasa pendiente de la tubería provoca que el agua no circule con normalidad y termine acumulándose cuando llueve con intensidad, aumentando el riesgo de inundaciones. La solución pasa por instalar un nuevo colector con una inclinación adecuada que permita evacuar el agua de forma más rápida y eficiente.

Calle Islas Cíes de Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

Evitar inundaciones

También se actuará en las calles Pedro Romero Mendoza y Arsenio Gallego, donde los problemas son bien conocidos por algunos vecinos. En esta zona, cuando las lluvias son abundantes, la red llega a saturarse, el agua acaba saliendo por una arqueta situada dentro de un edificio e incluso puede inundar un garaje comunitario. Para evitarlo se construirá un nuevo tramo de colector con mayor pendiente y se sustituirá uno de los pozos existentes por otro diseñado para proteger las acometidas de las viviendas.

El proyecto incluye además el recrecido de varios pozos de saneamiento ubicados en una parcela municipal para adaptarlos a una futura urbanización del espacio, así como la renovación de la acometida del camping municipal, donde la presencia de raíces ha terminado dificultando la correcta evacuación de las aguas.

Calle Arsenio Gallego de Cáceres. / AndyMarra

El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas dispondrán de 20 días para presentar sus ofertas.

Aunque se trata de actuaciones que apenas serán visibles una vez finalicen, desde el Ayuntamiento destacan que son inversiones fundamentales para el día a día de la ciudad. Mejorar una red de saneamiento que permanece oculta bajo el asfalto permitirá prevenir averías, reducir el riesgo de inundaciones y evitar problemas que, cuando llegan las tormentas, terminan afectando directamente a vecinos, edificios e infraestructuras.