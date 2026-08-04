La calle Amargura de Cáceres cierra el paso a todos los vehículos que no sean de residentes tras el incendio de una furgoneta de reparto

El Ayuntamiento de Cáceres ha instalado una nueva señal en la calle Amargura que restringe el acceso de vehículos exclusivamente a los residentes, una medida reclamada desde hace tiempo por quienes viven en esta vía de la parte antigua de la ciudad. La petición ganó fuerza después de que una furgoneta de reparto saliese ardiendo en plena calle. Pese a que no hubo daños más allá del vehículo, se ha tomado la decisión de prohibir el paso.

Según ha confirmado el consistorio tras consultar con la Policía Local, la señal fue colocada durante el pasado mes de julio. La limitación impide el paso al resto de vehículos y afecta también a los destinados a carga y descarga, que tampoco podrán acceder a la calle. De este modo, únicamente se permite la entrada a los residentes.

Reivindicación

La actuación responde a una reivindicación formulada por los vecinos de la calle Amargura y trasladada al ayuntamiento a través de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental. Su presidente, Juan Manuel Honrado, ha valorado positivamente que el consistorio haya atendido finalmente la petición.

"Nos alegramos de que se haya colocado una señal indicativa y agradecemos que haya dado respuesta a la reivindicación de los vecinos de la calle, trasladada por la asociación vecinal", ha señalado Honrado.

Entramado de la parte antigua

La calle Amargura se encuentra dentro del entramado de la parte antigua de Cáceres, un entorno caracterizado por sus vías estrechas y por las dificultades que presenta la circulación de vehículos. Los residentes venían solicitando una medida que permitiera controlar el tránsito y reservar el acceso a quienes viven en la zona.

La nueva señalización pretende evitar la entrada de vehículos no autorizados y reducir el tráfico en esta calle. No obstante, desde la asociación vecinal consideran que será necesario comprobar durante las próximas semanas si la medida consigue el resultado esperado y si los conductores respetan la restricción.

"Esperemos que sea efectiva y, en caso de que no lo fuera, habría que buscar los ajustes que sean necesarios", ha añadido el presidente de Ciudad Monumental.

Seguimiento

La asociación realizará un seguimiento del funcionamiento de la señal para conocer si logra solucionar los problemas planteados por los residentes. En caso de que continúen produciéndose accesos indebidos, los representantes vecinales consideran que podría ser necesario estudiar junto al ayuntamiento medidas complementarias o modificaciones que refuercen la restricción.

Ciudad Monumental destaca, en cualquier caso, que la colocación de la señal supone una respuesta concreta a una demanda vecinal mantenida durante un largo periodo y agradece que el Ayuntamiento haya atendido la petición de quienes residen en la calle Amargura.