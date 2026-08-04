Dos exposiciones para adentrarse en el arte contemporáneo este martes en Cáceres

El arte contemporáneo ofrece este martes 4 de agosto dos propuestas en Cáceres que invitan a mirar más allá de las obras y reflexionar sobre los espacios, las relaciones de poder y la construcción de la memoria. La Sala de Arte El Brocense mantiene abierta la exposición ‘Ósmosis’, de Belén Mazuecos, mientras que el Museo Helga de Alvear presenta ‘Espejo del mundo’, de Patricia Gómez y María Jesús González.

Una mirada al mundo del arte

‘Ósmosis’ convierte el propio ecosistema artístico en objeto de análisis. Belén Mazuecos, ganadora del Primer Premio de la XXVIII edición del Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, recurre al dibujo, la pintura, la apropiación y el humor para estudiar las relaciones de influencia, legitimación y supervivencia que atraviesan el arte contemporáneo.

La exposición reúne principalmente dibujos y pinturas en blanco y negro en los que aparecen personajes disfrazados, referencias a obras maestras y figuras fundamentales de los siglos XX y XXI. A través de estas imágenes, la artista plantea preguntas sobre la identidad, el éxito, la visibilidad y las fronteras entre los creadores emergentes y los ya consolidados.

La muestra puede visitarse en la Sala de Arte El Brocense, situada en la calle San Antón, hasta el 12 de septiembre. Durante agosto, el espacio abre de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre.

Las huellas de los espacios abandonados

El Museo Helga de Alvear propone un recorrido por la memoria histórica, social y afectiva con ‘Espejo del mundo’, la primera gran exposición individual de Patricia Gómez y María Jesús González. Las artistas trabajan desde hace años en la recuperación de las huellas que permanecen en edificios abandonados o destinados a desaparecer.

La muestra reúne el trabajo desarrollado desde 2017 en torno al antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera, en Valencia, junto con varias piezas creadas especialmente para el museo cacereño. Entre ellas destaca la intervención realizada en la Cárcel Vieja de Cáceres, de donde las artistas extrajeron un arranque mural de 23 metros y elaboraron dos obras audiovisuales. La propuesta recupera las marcas acumuladas en los muros y las convierte en testimonio de las personas que habitaron este espacio de reclusión.

‘Espejo del mundo’ permanecerá abierta hasta el 11 de octubre. Este martes podrá visitarse de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas en el Museo Helga de Alvear. El acceso al museo y a sus exposiciones es gratuito.