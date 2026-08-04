Infinity Metals acusa a la Junta del bloqueo de la mina de litio de Cáceres

La empresa australiana Infinity Metals ha responsabilizado a la Junta de Extremadura del bloqueo del proyecto de la mina de litio de San José, en Cáceres, en una comunicación oficial remitida a sus accionistas y al mercado australiano (ASX) tras el rechazo de la solicitud de concesión de explotación. La compañía sostiene que la Administración autonómica le denegó el permiso por no aportar una información técnica que, asegura, no pudo obtener debido a "errores administrativos de la propia Junta" que le impidieron acceder al yacimiento para realizar nuevos trabajos.

Información técnica

En el documento, autorizado por el presidente ejecutivo de la compañía, Adrian Byass, Infinity explica que el Servicio de Minas de la Junta de Extremadura rechazó la solicitud al considerar insuficiente la información técnica aportada para respaldar el proyecto. Sin embargo, la empresa sostiene que no pudo completar esa documentación porque las propias autoridades le impidieron acceder a los terrenos como consecuencia de "fallos" en la gestión de los permisos mineros.

"Parece difícil de creer que nos encontremos en esta situación", afirma Byass en el comunicado. A su juicio, la resolución es consecuencia de hechos "fuera del control de la compañía" y "directamente relacionados con un fallo de la actuación del Gobierno" regional. El directivo considera "completamente incongruente" que las mismas autoridades que, según sostiene, impidieron a Infinity realizar nuevas perforaciones aleguen ahora la falta de información técnica obtenida mediante esos trabajos para justificar la denegación del permiso.

La minera crítica que la Junta de Extremadura "no haya iniciado ninguna nueva actividad minera en más de veinte años”

El presidente ejecutivo recuerda además que Infinity accedió al proyecto San José en 2016 tras un concurso público promovido por la propia Administración extremeña para atraer inversiones al yacimiento de litio. Desde entonces, asegura, la compañía ha invertido una cantidad "considerable" de tiempo y recursos para desarrollar el proyecto, por lo que califica la decisión de la Junta de "profundamente decepcionante".

En uno de los pasajes más críticos del comunicado, fechado este 4 de agosto, Byass afirma que no le sorprende que Extremadura, pese a ser una región rica en recursos minerales y contar con un departamento específico de minas e industria, "no haya iniciado ninguna nueva actividad minera en más de veinte años".

Siguiente paso

Pese a la contundencia de sus críticas, Infinity no aclara cuál será su siguiente paso. La empresa informa a sus accionistas de que está analizando las alternativas de las que dispone tras la denegación del permiso de explotación: recurrir la decisión dentro del plazo de 30 días o presentar una nueva solicitud de permiso de investigación, lo que supondría reiniciar prácticamente toda la tramitación administrativa del proyecto.

La compañía también cuestiona algunos de los requisitos técnicos exigidos por la Junta durante la tramitación del expediente. Entre ellos, destaca la obligación de repetir en España unos ensayos metalúrgicos que ya habían sido realizados por laboratorios especializados de Alemania y Australia. Según Infinity, actualmente no existen en España laboratorios acreditados capaces de efectuar esas pruebas conforme a los estándares requeridos.

Asimismo, sostiene que la repetición de esos ensayos consumiría buena parte del testigo de sondeo que aún conserva del proyecto, sin posibilidad de obtener nuevas muestras al no disponer de autorización para realizar perforaciones. La empresa considera que ello comprometería futuros estudios geotécnicos, análisis litológicos y otros trabajos imprescindibles para el desarrollo de la explotación.

"Problemas administrativos"

Infinity atribuye esta situación a los problemas administrativos surgidos tras la concesión inicial del permiso de investigación, otorgado después de un concurso público y posteriormente revocado tras ser impugnado. La compañía recurrió aquella decisión, aunque perdió el procedimiento, y asegura que, desde entonces, no ha podido realizar nuevas campañas de sondeos para completar la información técnica requerida.

La empresa recuerda, además, que ya contemplaba un desenlace desfavorable. Ante la posibilidad de que la Junta rechazara definitivamente la concesión de explotación, redujo en sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 el valor contable del proyecto San José a cero. Ahora, tras comunicar oficialmente la denegación a sus accionistas, deberá decidir si impugna la resolución por la vía administrativa o si opta por reiniciar desde el principio la tramitación del proyecto minero en Cáceres.