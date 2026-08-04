Investigadores rastrean en Cáceres el pasado de hace más de dos mil años del Cerro de la Breña

¿Qué papel desempeñó el castro prerromano del Cerro de la Breña en la organización del territorio hace más de dos mil años? Esa es la pregunta que tratará de responder durante este mes de agosto un equipo de investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de Extremadura) y de las universidades de Valladolid y Salamanca, que desarrollará una campaña de prospección arqueológica en este enclave de Talaván (Cáceres) y sus alrededores.

El interés se centra especialmente en la Segunda Edad del Hierro

Desde la Prehistoria hasta la Edad Media

Los trabajos no consistirán en una excavación, sino en una investigación de superficie que permitirá recopilar información sobre las poblaciones que habitaron este territorio desde la Prehistoria hasta la Edad Media e incluso épocas posteriores. El objetivo es reconstruir la evolución del paisaje y conocer cómo cambiaron los asentamientos humanos a lo largo de los siglos.

La técnica que emplearán los arqueólogos es sencilla, pero muy eficaz. Consiste en recorrer sistemáticamente el terreno para localizar fragmentos de cerámica, huesos y otros restos materiales que afloran de forma natural cuando el suelo ha sido removido por las labores agrícolas. Esos pequeños hallazgos permiten identificar antiguos lugares de ocupación y obtener información sobre la vida cotidiana de quienes los habitaron.

Terreno donde se realizarán los trabajos arqueológicos. / EP

Sin excavaciones

Los investigadores recogerán únicamente algunas muestras y registrarán con precisión el lugar donde aparecen para su posterior estudio. Se trata de una actuación no invasiva, que no implica excavaciones ni altera el terreno, por lo que el entorno quedará exactamente igual que antes del inicio de los trabajos.

Aunque la investigación abarca un amplio periodo cronológico, el interés se centra especialmente en la Segunda Edad del Hierro, cuando el castro del Cerro de la Breña estuvo ocupado, entre los siglos II y I antes de Cristo. Es en ese momento cuando los arqueólogos esperan obtener respuestas sobre la organización de este territorio del occidente peninsular.

La principal incógnita es determinar si más allá de las murallas existían otros poblados o granjas vinculados al castro y si este funcionaba como una especie de centro político, económico o administrativo de la zona. En otras palabras, los investigadores quieren comprobar si el Cerro de la Breña actuaba como la "capital" de un territorio articulado en torno a pequeños asentamientos rurales.

Los trabajos se prolongarán hasta el 30 de agosto. / EP

Con los datos obtenidos también será posible estimar cómo evolucionó la población, dónde se concentraban los núcleos habitados, cuáles eran las principales actividades económicas y de qué manera fue transformándose el paisaje desde la Prehistoria hasta épocas históricas más recientes.

La campaña forma parte del proyecto de investigación LandMinarq (Investigación arqueológica interdisciplinar para el análisis diacrónico de los paisajes del suroeste peninsular: la Segunda Edad del Hierro como paradigma), coordinado por Victorino Mayoral, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Talaván y de la Asociación Cultural Talaván Historia Viva.

Los trabajos se prolongarán hasta el 30 de agosto y concluirán con una charla informativa abierta al público, en la que el equipo explicará los resultados de la campaña. Hasta entonces, los investigadores recorrerán los campos que rodean el Cerro de la Breña convencidos de que, en ocasiones, un simple fragmento de cerámica puede aportar las claves para comprender más de dos mil años de historia.