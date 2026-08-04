La ITV de Capellanías de Cáceres cambia de ubicación cuatro meses después de su apertura

La ITV privada de Cáceres ha cambiado de ubicación apenas cuatro meses después de comenzar a prestar servicio en la ciudad. La estación gestionada por Dekra ha trasladado temporalmente su actividad a la calle Labradores, número 108, nave 21, dentro del polígono industrial de Las Capellanías.

Acceso a la nueva nave de ITV. / Dekra

La compañía comenzó a operar en Cáceres el pasado 6 de abril en una nave situada en la calle Silleros, número 4, también en Las Capellanías. Ahora sustituye ese primer emplazamiento provisional por unas dependencias que, según explica, ofrecen unas condiciones más adecuadas tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Características

Dekra señala que las características de la nave anterior limitaban la operativa de la estación y la experiencia de los clientes y del personal. Las nuevas instalaciones cuentan con un foso de inspección, que permitirá optimizar las revisiones técnicas, y con una recepción más amplia y cómoda para agilizar la atención al público y la gestión de las inspecciones.

El traslado ya es efectivo, por lo que los conductores que tengan que pasar la ITV deben acudir desde ahora a la nueva dirección de la calle Labradores. La empresa recomienda solicitar cita previa para reducir los tiempos de espera, aunque mantiene disponibles los diferentes tipos de inspección para turismos, motocicletas y vehículos industriales.

Entrada a la nave de Dekra, en Capellanías. / Dekra

La reserva puede realizarse a través de la página web de Dekra, seleccionando la estación de Cáceres y el horario disponible que mejor se adapte a cada usuario. En ese mismo espacio también puede consultarse información sobre las tarifas y la documentación necesaria para completar la inspección.

Una estación definitiva con cinco líneas

El nuevo emplazamiento de la calle Labradores tampoco será el definitivo. El traslado forma parte del plan de implantación de DEKRA en Extremadura mientras avanza el proyecto para construir una nueva estación permanente en Cáceres.

La compañía prevé que esas futuras instalaciones entren en funcionamiento en un plazo aproximado de 18 meses. La estación definitiva dispondrá de cinco líneas de inspección para todo tipo de vehículos, lo que permitirá aumentar considerablemente la capacidad de atención con respecto a las instalaciones provisionales.

Mejorar rapidez y eficiencia

La nueva ITV estará equipada además con tecnología avanzada para mejorar la rapidez y la eficiencia de las revisiones. Por el momento, Dekra no ha concretado públicamente la ubicación exacta de esa estación definitiva ni la fecha precisa en la que comenzará a funcionar.

La estación privada se incorporó en abril a la oferta de inspecciones técnicas existente en Cáceres después de que Dekra obtuviera la concesión para explotar el servicio durante 25 años. Su llegada permitió ampliar la capacidad disponible en la ciudad, aunque la actividad comenzó en unas instalaciones provisionales mientras se desarrollaba el proyecto definitivo.

Nueva dirección

La estación ITV de Dekra en Cáceres presta servicio desde ahora en la calle Labradores, 108, nave 21, en el polígono industrial Las Capellanías. El cambio obliga a prestar especial atención a la dirección indicada al solicitar la cita, especialmente entre los usuarios que ya hubieran acudido durante los últimos meses a la anterior nave de la calle Silleros.