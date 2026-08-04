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Abastecimiento

Malpartida de Cáceres estrena un depósito para acabar con los problemas de presión de agua en las zonas más afectadas

La Junta ha invertido cerca de 500.000 euros en una infraestructura de 14 metros de altura que reforzará el suministro en Las Arenas y el polígono industrial

Urbanización Las Arenas de Malpartida de Cáceres.

Urbanización Las Arenas de Malpartida de Cáceres. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Junta de Extremadura ha finalizado la construcción de un nuevo depósito elevado en Malpartida de Cáceres con el que se pretende resolver los problemas de presión de agua que sufrían determinadas zonas de la localidad, especialmente durante los meses de verano y en los momentos de mayor consumo.

La actuación, ejecutada por la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, ha contado con una inversión de 495.605,90 euros, financiada con fondos europeos Feder correspondientes al periodo 2021-2027. La infraestructura ya ha sido recepcionada y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres se hará cargo a partir de ahora de su explotación y mantenimiento.

Sistema de abastecimiento

El sistema de abastecimiento existente no garantizaba hasta ahora la presión necesaria en algunos puntos del casco urbano. Los principales problemas se concentraban en la urbanización Las Arenas y el polígono industrial, las dos áreas más afectadas por la pérdida de presión, una situación que se agravaba en las épocas de mayor demanda de agua.

Los estudios técnicos realizados concluyeron que la alternativa más eficaz era levantar un depósito elevado junto a los ya existentes, en uno de los puntos más altos del municipio. De esta forma, la nueva instalación permite regular el abastecimiento y mejorar la llegada del agua a las zonas que se encontraban en peores condiciones.

Un depósito de 14 metros

El nuevo depósito tiene 14 metros de altura y una capacidad de 50 metros cúbicos. Ha sido construido en hormigón armado, con una estructura reticular de vigas y pilares, y cuenta además con una caseta anexa realizada con bloques de hormigón blanco.

La actuación ha incluido también la instalación de una nueva conducción de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro, que conecta la tubería procedente de los depósitos de la Sierrilla de Cáceres con la nueva infraestructura. Desde el depósito parte otra conexión hasta una arqueta que enlaza con la red de la urbanización.

Tres arquetas de conexión

La instalación se completa con tres arquetas de conexión, dotadas de las válvulas y piezas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. También se han realizado trabajos de desbroce, excavación y relleno para preparar la plataforma sobre la que se asienta la infraestructura.

Además, se ha adecuado el camino perimetral y se ha extendido zahorra artificial tanto en el acceso como en el entorno de los depósitos existentes. La intervención ha finalizado con la sustitución del cerramiento de malla que rodea la parcela.

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La inversión contempla tanto el coste de ejecución de las obras como la asistencia técnica encargada de la dirección, el control y la vigilancia de los trabajos.

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