Música
Los Niños de los Ojos Rojos, grupo de Cáceres, afrontan un agosto de máxima actividad con cuatro conciertos
El grupo cacereño recorrerá escenarios en Jerte, Soria, Pinofranqueado y Plasencia durante el mes de agosto, consolidando su propuesta de Hard Folk
Los Niños de los Ojos Rojos vivirán uno de los meses más intensos de su gira estival. La formación cacereña ha confirmado cuatro actuaciones durante agosto que la llevarán a escenarios de Extremadura y Castilla y León, encadenando festivales y ciclos culturales de referencia y reforzando su posición como una de las bandas extremeñas con mayor presencia en la programación musical del verano.
El recorrido comenzará este martes en Jerte, dentro del circuito Estivalia, promovido por la Diputación Provincial de Cáceres. El grupo regresará así a uno de los enclaves más representativos del Valle del Jerte, en una cita que acerca propuestas musicales de calidad a los municipios de la provincia.
La siguiente parada será el 8 de agosto en el Boina Fest, que se celebra en la localidad soriana de Arenillas. El festival se ha convertido en una de las iniciativas más singulares del panorama nacional al combinar la música en directo con un mensaje de sensibilización frente a la despoblación rural, congregando cada año a miles de asistentes y artistas comprometidos con esta causa.
Tras su paso por Castilla y León, la banda regresará a Extremadura para participar el 21 de agosto en el Rock in Pino, en Pinofranqueado, una de las citas musicales más esperadas del verano en Las Hurdes. El festival mantiene su filosofía de autogestión, acceso gratuito y apoyo a la música en directo, y Los Niños de los Ojos Rojos compartirán cartel con otras formaciones del panorama nacional.
El intenso calendario concluirá apenas veinticuatro horas después, el 22 de agosto, en el XXX Festival Internacional Folk Plasencia, uno de los encuentros dedicados a la música de raíz con mayor trayectoria de Extremadura. La presencia del grupo en este escenario resulta especialmente significativa por la estrecha relación de la formación con el folk contemporáneo y su trabajo de reinterpretación de las músicas tradicionales desde una perspectiva actual.
Más de 25 años de Hard Folk
Con más de un cuarto de siglo sobre los escenarios, Los Niños de los Ojos Rojos se han consolidado como una de las bandas más representativas de la música extremeña. Su propuesta fusiona melodías tradicionales de Extremadura, los Balcanes e Irlanda con influencias del rock, el funk, el ska, el reggae y la música electrónica, una mezcla que el grupo ha bautizado como Hard Folk y que se ha convertido en su principal seña de identidad.
La banda continúa presentando en directo los temas de su último trabajo discográfico, sin renunciar a algunas de las composiciones más reconocidas de su repertorio. Sus conciertos, caracterizados por la intensidad escénica y la conexión con el público, seguirán ampliando la gira más allá de agosto con nuevas fechas ya previstas para consolidar la temporada estival.
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