"No podemos vivir así": la odisea de una comunidad de octogenarios atrapada en un edificio sin ascensor en Cáceres

Federico tiene 80 años. Vive en Cáceres, en la calle Fray Bartolomé de las Casas, justo detrás del Hospital Provincial. Lo hace en un cuarto piso, con las dos caderas operadas, las dos rodillas muy deterioradas y sin un ascensor que le evite subir cada día las escaleras. Es solo una de las historias personales, por no llamarlas odiseas, que se viven desde hace más de un mes y medio en el número 9 de este edificio cacereño.

La edad media de los vecinos supera ampliamente los 70 años y, desde finales de junio, todos ellos están obligados a llegar a sus casas a pie después de que el elevador dejara de funcionar por una avería que, a día de hoy, sigue sin solucionarse.

Galería | Vecinos de un edificio de Cáceres reclaman que viven sin ascensor / Pablo Parra

"Las piernas ya no responden igual", reconoce Federico mientras llega a su casa. La compra también se ha convertido en un problema. Explica que los repartidores ya no suben hasta el cuarto piso y que solo en alguna ocasión le han hecho el favor de cargar las garrafas de agua o de aceite. "Yo no puedo con ese peso", admite. Como él, otros vecinos con problemas de movilidad han visto cómo una acción cotidiana como salir a comprar o acudir a una consulta médica se ha transformado en un esfuerzo que requiere planificación y, en muchos casos, ayuda de familiares.

Casi 90 años y 64 escalones diarios

Uno de los que más ha querido alzar la voz es Eusebio Rodríguez, de 89 años, el más veterano. Vive también en el cuarto piso junto a su mujer, de 84, y asegura que nunca habían atravesado una situación parecida en los 55 años que lleva residiendo en el edificio. "Antes, cuando entraba agua en el pozo del ascensor, se vaciaba con una motobomba y volvía a funcionar. Ahora sacan el agua y vuelve a entrar la misma cantidad", explica.

Según les ha trasladado el administrador de la comunidad, el problema estaría en una arqueta deteriorada que provoca filtraciones continuas al foso del ascensor. La solución planteada pasa por levantar parte del portal para reparar la avería e instalar una bomba fija, aunque los vecinos siguen sin comprender por qué es necesaria una actuación de ese tipo cuando el sistema ha funcionado durante décadas sin incidencias.

Convocatorias arrancadas

Más allá de la avería, lo que más les preocupa es la falta de información. Aseguran que han intentado hablar con el administrador desde el primer momento, pero sin éxito. "Siempre nos decían que estaba ocupado o que no podía ponerse al teléfono", lamenta Eusebio. La situación les llevó incluso a convocar reuniones por su cuenta mediante avisos colocados en el portal.

El primero, asegura, fue arrancado; el segundo también desapareció y el tercero decidió colocarlo en un lugar más alto para evitar que volviera a ocurrir. "Lo único que queremos es saber qué se va a hacer y cuándo", resume.

Galería | Vecinos de un edificio de Cáceres reclaman que viven sin ascensor / Pablo Parra

Mientras esperan el inicio de unas obras de las que desconocen incluso qué empresa las ejecutará, la rutina del edificio ha cambiado por completo. La mujer de Eusebio explica que la compra ya no llega hasta casa. Las bolsas se quedan en un pequeño cuarto de la planta baja y las van subiendo poco a poco. "Una bolsa cada uno. Cogemos lo que necesitamos y luego volvemos a bajar", cuenta.

La opción de irse

Otros vecinos, directamente, han optado por marcharse temporalmente con sus hijos hasta que el ascensor vuelva a funcionar. El propio Eusebio y su mujer barajan trasladarse unos días a Madrid, donde vive uno de sus hijos, mientras que otros ya han recibido la insistencia de su familia para abandonar el piso durante unas semanas.

Allí también vive una mujer de más de 80 años que apenas sale de casa. Reside con su hija, que trabaja durante buena parte del día, y los vecinos aseguran que prácticamente permanece aislada desde que el ascensor dejó de funcionar. Son situaciones que reflejan el impacto que una avería de estas características puede tener en una comunidad especialmente envejecida, donde la mayoría de los residentes supera los 70 años.

Galería | Vecinos de un edificio de Cáceres reclaman que viven sin ascensor / Pablo Parra

"Yo todavía puedo subir porque me conservo bien, pero el problema no soy yo", insiste Eusebio. Tres días por semana acompaña a su mujer al fisioterapeuta y aprovecha para subir las escaleras del Museo Helga de Alvear mientras la espera. "Las he contado. Son 124 escalones", comenta entre sonrisas. Después vuelve a ponerse serio. "Hay vecinos que no pueden hacer esto".

Ahora solo esperan que las obras comiencen cuanto antes. Les habían asegurado que los trabajos arrancarían esta misma semana, pero la incertidumbre continúa siendo la misma que hace un mes y medio. Mientras tanto, cada escalón supone un recordatorio de que, para muchos de ellos, regresar a casa ha dejado de ser un gesto cotidiano para convertirse en el mayor esfuerzo del día.

Un caso similar reciente

El caso de esta comunidad recuerda inevitablemente al que vivieron hace apenas unos días los vecinos del bloque 20 de la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte, en el barrio de Mejostilla. Allí, otra avería dejó sin ascensor durante más de un mes a un edificio en el que también residen numerosas personas mayores y con problemas de movilidad.

En aquella ocasión, la Junta de Extremadura, propietaria de las viviendas, acabó interviniendo y la reparación se completó el pasado viernes, devolviendo la normalidad a unos vecinos que durante semanas vieron cómo acciones tan cotidianas como bajar a la calle, acudir a una consulta médica o subir la compra se convertían en un auténtico desafío.