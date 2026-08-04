Vox saca pecho por la rebaja fiscal en Cáceres y se atribuye su impulso: "Vigilaremos su cumplimiento"

Vox ha sacado pecho este martes por el inicio de la tramitación de la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del impuesto de circulación en Cáceres y ha reivindicado su papel en una medida anunciada este lunes por el equipo de Gobierno de Rafa Mateos. La formación recuerda que la reducción de ambos tributos estaba incluida en el acuerdo presupuestario que alcanzó con el PP y se atribuye el impulso de la que considera la segunda rebaja fiscal de la legislatura.

El portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha valorado positivamente la incoación de los expedientes para modificar las ordenanzas fiscales y ha defendido que la iniciativa responde a "un compromiso claro de Vox con los vecinos de Cáceres".

La propuesta del Gobierno local contempla reducir el tipo general del IBI urbano del 0,72% al 0,70% y rebajar las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para la práctica totalidad de los vehículos. En el caso de los turismos de 20 o más caballos fiscales, el ahorro podría alcanzar los 84 euros anuales, un 37,5% menos que en la actualidad.

Según Gutiérrez, la medida "no es fruto de la improvisación, sino del trabajo serio y de la capacidad de negociación de Vox". El portavoz ha recordado que su grupo apoyó las cuentas municipales después de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo local en el que, según afirma, se incluyó el compromiso de continuar reduciendo la presión fiscal.

"Cuando negociamos los Presupuestos Municipales dejamos claro que una de nuestras prioridades era continuar reduciendo impuestos y hoy ese compromiso comienza a hacerse realidad con el inicio de esta nueva tramitación", ha señalado.

La segunda rebaja del mandato

Vox sostiene que esta será la segunda reducción de impuestos promovida por su grupo durante el actual mandato. La primera, según ha recordado Gutiérrez, entró en vigor en 2025 también como consecuencia de un acuerdo alcanzado por la formación con el Gobierno municipal.

"Dos rebajas fiscales en apenas un mandato acreditan que Vox no se limita a hacer propuestas: consigue acuerdos que mejoran el día a día de los cacereños", ha afirmado el portavoz.

La formación considera que la reducción del IBI y del impuesto de circulación permitirá que miles de vecinos dispongan de más recursos para afrontar sus gastos y contribuirá a favorecer el consumo, la actividad económica y la competitividad de la ciudad.

Gutiérrez ha insistido en que "el dinero debe estar en el bolsillo de quienes lo generan" y ha contrapuesto la posición de Vox a la de los partidos que, a su juicio, apuestan por elevar la presión fiscal y el gasto público.

Vigilará la tramitación

El grupo municipal ha anunciado además que permanecerá pendiente del desarrollo de los expedientes para garantizar que la modificación de las ordenanzas se complete y que las nuevas tarifas entren en vigor en los términos acordados.

"Los acuerdos están para cumplirse", ha advertido Gutiérrez, quien ha asegurado que Vox seguirá vigilando que la tramitación se produzca "en tiempo y forma".

El portavoz ha concluido que su formación continuará trabajando para conseguir "una ciudad con menos impuestos, más oportunidades y una administración más eficiente y centrada en las necesidades de sus vecinos".