Más de 4.000 personas y 60 comparsas animarán el Carnaval de Verano en Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres se prepara para vivir su gran Carnaval de Verano con más de 4.000 personas y 60 comparsas. El municipio ultima los detalles de una de las citas más multitudinarias del programa Malpartídate'26, que volverá a llenar las calles de disfraces, música y ambiente festivo durante todo el fin de semana. El plato fuerte llegará el sábado 8 de agosto con un desfile de comparsas, un concurso de disfraces y una gran fiesta que se prolongará hasta el amanecer.

La programación arrancará a las 23.00 horas con la concentración de comparsas en la Plazuela de los Pucheros, desde donde partirán los participantes media hora después para recorrer las principales calles del municipio acompañados por varias charangas. El Ayuntamiento espera repetir el éxito de la pasada edición, en la que participaron más de 60 comparsas y alrededor de 1.200 personas en el desfile.

Durante el recorrido se celebrará el tradicional Concurso de Comparsas, para el que será necesario inscribirse antes de las 23.30 horas. Las agrupaciones deberán contar con un mínimo de ocho integrantes y completar el itinerario para optar a los premios, dotados con 300 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo y 100 para el tercero.

Fiesta hasta las seis de la madrugada

Tras el desfile, la celebración se trasladará a la Plaza de Toros, donde a partir de la medianoche arrancará la gran Fiesta de Carnaval. El cartel estará encabezado por Cherri Coke, acompañado por el equipo de animación de Horteralia, uno de los festivales más conocidos por su ambiente desenfadado y festivo. La noche concluirá con la sesión de DJ Álex Pinto, que pondrá música hasta las 6.00 horas.

Cartel del Carnaval de Verano. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

La previsión del Ayuntamiento es que alrededor de 4.000 personas participen en esta cita, por lo que se ha preparado un amplio dispositivo de seguridad integrado por unas 40 personas entre efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada y voluntarios de la Asociación DYA.

Además, se pondrán en marcha medidas específicas para prevenir la venta y el consumo de alcohol entre menores de edad y estará prohibida la entrada de envases de vidrio en el recinto de la Plaza de Toros.

Un carnaval para todas las edades

El Carnaval de Verano comenzará un día antes, el viernes 7 de agosto, con una jornada pensada para los más pequeños. El Carnaval Infantil incluirá un pasacalles desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Nora y finalizará con una fiesta amenizada con música y bebidas sin alcohol.

La programación concluirá el domingo 9 de agosto con el Baile de Carnaval Senior, organizado por la Asociación de Mayores Hogar Club La Paz en la Plazuela del Sol, una propuesta destinada a que los vecinos de mayor edad también puedan sumarse a la celebración.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha animado a vecinos y visitantes a participar en "una de las celebraciones más importantes y multitudinarias del verano", ya sea formando parte de una comparsa o disfrutando del ambiente en las calles del municipio. El regidor ha invitado a vivir un fin de semana en el que "los problemas se quedan en casa" para dejar paso a los disfraces, la convivencia y la diversión.