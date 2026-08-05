Cáceres prepara un sistema para controlar el ruido de los eventos en la Ciudad Monumental

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha sacado a licitación la elaboración de un estudio integral sobre los ruidos y las vibraciones que provocan los conciertos, festivales y otras actividades celebradas en la Ciudad Monumental. El trabajo, dotado con un presupuesto de 21.000 euros, deberá servir de base para implantar un sistema permanente de control acústico, con equipos fijos y móviles, en los principales espacios del casco histórico.

La actuación llega después de que los vecinos hayan denunciado en varias ocasiones las molestias ocasionadas por algunos de estos eventos. La Asociación Vecinal Ciudad Monumental registró el pasado 14 de julio una denuncia por el ruido generado durante el concierto Summer Live, celebrado cinco días antes en la plaza Mayor, el segundo que acogía este espacio en apenas una semana.

La historia

Según relató la asociación, a las 23.28 horas contactó con la Policía Local para solicitar una medición oficial de los niveles sonoros, pero recibió como respuesta que los agentes no disponían en ese momento de los medios necesarios para efectuarla. Los vecinos sostienen que esta falta de recursos impidió comprobar sobre el terreno unos hechos que, por su carácter temporal, resultan difíciles de verificar una vez finalizado el concierto. La entidad vecinal aportó grabaciones realizadas desde el interior de una vivienda de la calle Zapatería y capturas de una aplicación de teléfono móvil. También reclamó conocer qué controles se habían previsto, si existían informes técnicos y por qué la Policía Local carecía de medios para atender este tipo de avisos.

Carlos Gil

El presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, explica que la licitación se enmarca en los trabajos pendientes para dotar al casco histórico de un instrumento estable de gestión. "Todas las Ciudades Patrimonio de la Humanidad deben tener por obligación un plan de uso de su casco histórico. Cuando Raquel Preciados era concejala, en 2024 se licitó un contrato y se adjudicó a una empresa que redactó un borrador. Pero finalmente aún no se ha llevado a cabo por su dificultad y desde el consistorio se está intentando readaptarlo. De ahí ha salido este nuevo contrato".

Valoración positiva

La asociación valora favorablemente que se dé este paso. "La valoración es positiva porque es muy necesario este nuevo plan. Afecta a muchas personas del casco histórico. Los eventos quedan muy bien y son muy bonitos, pero tienen muchas consecuencias", afirma Honrado.

La licitación pretende afrontar precisamente la falta de información técnica sobre el impacto de las actividades. El contrato obligará a analizar sobre el terreno el nivel de presión sonora y las vibraciones producidas durante algunos de los principales acontecimientos que se celebren en el casco antiguo durante los cinco meses que durará el trabajo.

Festivales y conciertos

El pliego cita expresamente el Mercado Medieval y los festivales de Blues e Irish Fleadh, además de al menos un evento en cada uno de los espacios del centro en los que se organizan conciertos al aire libre, como el Corral de las Cigüeñas, el Casa Palacchio y los Siete Jardines. Las mediciones deberán realizarse con equipos y procedimientos normalizados para que tengan validez como peritación profesional.

Las imágenes del primer día del Festival Blues de Cáceres / Carlos Gil / Carlos Gil

El documento aclara que estas comprobaciones no tendrán inicialmente una finalidad sancionadora. Su objetivo será conocer de manera objetiva qué niveles de ruido y vibraciones se generan cuando la administración autoriza una determinada actividad. También se estudiará su posible incidencia sobre los residentes, la fauna de la Zona de Especial Protección para las Aves y los propios edificios históricos.

Diversificar los acontecimientos

Los vecinos insisten en que la solución no pasa por eliminar las actividades culturales y de ocio, sino por conseguir un mayor equilibrio entre la programación y el descanso de quienes residen en la zona. Honrado recuerda que el Ayuntamiento planteó distribuir las celebraciones por otros barrios, aunque admite las dificultades para materializar esa intención.

"El alcalde se comprometió a elaborar una agenda para diversificar eventos por el resto de la ciudad, pero es difícil porque todos quieren hacerlo aquí", señala el presidente de la asociación.

Segundo día de Mercado Medieval, en imágenes / Carlos Gil

El propio pliego reconoce la dificultad actual para gestionar la elevada concentración de actividades en el centro y compatibilizar su vitalidad cultural y turística con la vida diaria de los residentes. Entre los efectos secundarios de los eventos menciona el tráfico, la masificación puntual, los problemas de aparcamiento, la limpieza, el impacto sobre el patrimonio y, especialmente, el ruido y las vibraciones.

Un sistema permanente

La asistencia técnica se estructura en cinco apartados. En primer lugar, se recopilará y analizará la normativa estatal, autonómica y municipal sobre contaminación acústica. Después se estudiarán experiencias desarrolladas en otras ciudades, con visitas presenciales a un mínimo de dos casos considerados de éxito. Uno de ellos deberá ser obligatoriamente Mérida.

Además de medir los eventos cacereños, la empresa adjudicataria deberá examinar los equipos disponibles en el mercado y calcular el esfuerzo económico necesario para instalar una red estable de vigilancia. El trabajo finalizará con una propuesta tecnológica para controlar de forma permanente los puntos más sensibles de la Ciudad Monumental, combinando sensores fijos con dispositivos móviles.

El estudio será financiado íntegramente por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y quedará integrado en el futuro Plan de Gestión de la ciudad histórica, el instrumento con el que Cáceres pretende ordenar a largo plazo la protección del patrimonio, la actividad cultural, el turismo y la vida cotidiana de quienes siguen residiendo en el recinto monumental.