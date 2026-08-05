El caso Daniel Sancho, seguido en Tailandia por la cacereña Susana Román, encara su resolución

El caso Daniel Sancho se aproxima a una nueva resolución judicial en Tailandia. El tribunal que condenó al español a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta considera que el fallo sobre los recursos presentados por las partes no debería demorarse mucho más, aunque la corte encargada de estudiarlos todavía no fijó una fecha para comunicar su decisión.

La novedad llega cuando se cumplen tres años de la detención de Sancho, arrestado el 5 de agosto de 2023, y vuelve a situar el foco sobre un proceso que llevó hasta la isla de Koh Samui a numerosos medios españoles. Entre los periodistas desplazados se encontraba la cacereña Susana Román, reportera de Antena 3, que siguió sobre el terreno las sesiones del juicio celebrado en la primavera de 2024.

Una funcionaria del Tribunal Provincial de Samui explicó a EFE que los procedimientos de apelación "no suelen ser tan largos" y señaló que "no debería faltar mucho" para que se conozca la decisión. El expediente se encuentra ahora en manos del Tribunal de Apelaciones de Phuket, del que depende exclusivamente la resolución.

El dibujo realizado por Daniel Sancho durante su confesión, incluido en el sumario del caso. / CASO ABIERTO

El procedimiento continúa, no obstante, en fase de estudio. El tribunal de Samui permanece a la espera de que la corte de apelaciones le devuelva el expediente para fijar la lectura de la sentencia, que previsiblemente tendrá lugar en la misma isla donde se celebró el juicio.

El Tribunal de Apelaciones evitó ofrecer detalles sobre el estado de la causa. Tampoco la defensa de Sancho, tanto en España como en Tailandia, ni la Fiscalía comunicaron novedades sobre los plazos.

Cobertura desde Koh Samui

Susana Román permaneció diez días en Tailandia para informar para Antena 3 de un juicio que despertó una atención mediática muy superior en España a la registrada en el país asiático. La periodista cacereña explicó entonces que el seguimiento de las vistas resultaba especialmente complicado por las limitaciones de acceso a la información.

Los periodistas no pudieron entrar en la sala, de pequeñas dimensiones, y tuvieron que trabajar desde el exterior del Tribunal Provincial de Samui. Uno de los principales retos consistía en averiguar quién declaraba en cada sesión y reconstruir el desarrollo de las vistas mediante fuentes locales, abogados e intérpretes.

Susana Román, delante del tribunal provincial de Koh Samui, donde se ha celebrado el juicio de Daniel Sancho / S. R.

Román contó para los informativos de la cadena los aspectos judiciales de un proceso en el que coincidieron medios de información general y numerosos programas centrados en la crónica social. Para desenvolverse en la zona, su equipo contó con la ayuda de un 'fixer,' un profesional local encargado de facilitar contactos y resolver cuestiones de idioma y logística.

La reportera, nacida en Cáceres y vinculada desde pequeña a este periódico, por el trabajo de su padre, Manuel Román, llevaba entonces más de dos décadas realizando coberturas internacionales. A lo largo de su trayectoria informó, entre otros acontecimientos, de elecciones presidenciales en Estados Unidos, la Primavera Árabe, la caída de Muamar el Gadafi, atentados terroristas en varias ciudades europeas y el terremoto de Turquía.

Recursos

El Tribunal Provincial de Samui condenó el 29 de agosto de 2024 a Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, cometido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan. Desde entonces permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, después de pasar alrededor de un año en prisión preventiva en el penal de Samui.

La defensa presentó en marzo de 2025 un recurso en el que solicitó la celebración de una nueva vista o la repetición del juicio para poder incorporar otros testigos. El escrito fue preparado por el equipo español, encabezado por el penalista Marcos García-Montes y los criminólogos Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón, junto con la abogada tailandesa Alice Keartjareanlap.

La familia de Edwin Arrieta recurrió también la sentencia, aunque en sentido contrario. En diciembre de 2024 pidió que la cadena perpetua fuera sustituida por la pena de muerte al considerar que las pruebas acreditaban de manera concluyente la planificación del crimen.

La sentencia sostuvo que Sancho preparó el asesinato mediante la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. El tribunal concluyó además que golpeó al cirujano colombiano con intención de matarlo y que posteriormente descuartizó su cuerpo. Los restos fueron localizados en diferentes lugares de Phangan, incluido el mar.

La defensa mantiene que la muerte se produjo de manera accidental durante una pelea y que Sancho actuó en legítima defensa.

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El hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo confesó inicialmente ante la Policía el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, a quien había conocido meses antes a través de las redes sociales. El tribunal consideró aquella declaración una circunstancia atenuante y sustituyó por la cadena perpetua la pena de muerte prevista en Tailandia para el asesinato premeditado.