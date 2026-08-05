De Charca Musia al Arco del Cristo: así era la Vía de la Plata que descubre la Ronda Sur de Cáceres

La nueva ronda Sur de Cáceres no solo servirá para descongestionar el tráfico y mejorar la conexión entre distintos puntos de la ciudad, sino para conocer un poco mejor su historia, ya que las obras han permitido recuperar un importante fragmento de esta. Bajo el trazado de la nueva infraestructura ha aparecido un tramo de la antigua calzada romana Iter ab Emerita Asturicam, una de las principales vías de comunicación de la Hispania romana, que atravesaba Cáceres en su recorrido entre Mérida y Astorga, hoy conocida como Vía de la Plata.

El hallazgo, integrado ahora en un espacio interpretativo inaugurado junto a la carretera, confirma el paso por este punto de una infraestructura que durante siglos fue esencial para comunicar el suroeste de la Península con el norte. No era un simple camino: por ella circularon ejércitos, comerciantes, viajeros y mercancías, convirtiéndose en una de las grandes arterias del Imperio romano en Hispania.

La vía comenzó a configurarse en tiempos del emperador Augusto y fue consolidándose durante los mandatos de Trajano y Adriano. Partía de Emerita Augusta —la actual Mérida— y se dirigía hacia Asturica Augusta —Astorga—, enlazando además con otras importantes rutas romanas que permitían alcanzar Sevilla, Gijón o Braga. Su importancia estratégica hizo que continuara utilizándose mucho después del fin del Imperio.

Restos descubiertos de la Vía de la Plata en Cáceres / Pablo Parra

Las excavaciones arqueológicas realizadas durante la construcción de la ronda han permitido documentar un tramo de aproximadamente seis metros de anchura, conservado sobre un firme de áridos compactados asentado sobre la roca natural. Los trabajos también han identificado una cuneta excavada en el lateral oeste de la calzada destinada a canalizar el agua de lluvia, un sistema de drenaje que evidencia el avanzado conocimiento técnico de la ingeniería romana.

Los arqueólogos localizaron igualmente fragmentos de cerámica de época romana que han permitido confirmar la cronología de la infraestructura. Junto a ellos apareció una moneda de ocho maravedís de Isabel II, fechada en 1848, una pieza que demuestra que el antiguo camino siguió siendo utilizado durante buena parte del siglo XIX, mucho después de haber perdido su función original dentro de la red viaria romana.

Así atravesaba Cáceres

La información arqueológica sitúa el tramo excavado dentro de la Vía de la Plata, y, tomando como referencia que la milla romana equivalía a 1.480 metros, los investigadores consideran que el punto más próximo al yacimiento correspondería a la milla XLVI. Desde ese lugar, la calzada avanzaba hacia la ciudad en dirección a la Puerta de Mérida, atravesando el entorno de la actual Charca Musia.

Superado este barrio, donde se localizaría esa milla XLVI, el camino continuaba prácticamente en línea recta, pasando junto a la ermita del Espíritu Santo hasta alcanzar la Fuente del Marco. Desde allí discurría paralela al cauce de la Ribera del Marco, coincidiendo con el trazado de la actual Ronda de San Francisco.

Al final de este recorrido aparecía otro elemento singular: los restos de un miliario tardío situado sobre el cauce de la Ribera, que los estudios identifican como la posible milla XLV. A partir de ese punto, la vía seguía por la calle que conduce al Arco del Cristo, la única puerta romana que aún se conserva de la muralla de Cáceres.

ARCO DEL CRISTO. / El Periódico

La calzada contaba además con una derivación secundaria. Desde el puente de San Francisco partía un ramal que se dirigía hacia la Puerta de Mérida para abandonar posteriormente la ciudad por la Puerta de Coria. El itinerario principal, sin embargo, evitaba atravesar el recinto urbano y bordeaba las murallas por la actual plaza de Santiago, continuando por la calle Caleros. Según recoge la documentación arqueológica, esta circunstancia explica que la iglesia de Santiago se levantara en un enclave privilegiado, directamente sobre el trazado de la Vía de la Plata.

El recorrido concluía en la milla XLIV, situada en el actual barrio de San Blas, donde los investigadores ubican la segunda mansio romana Castra Caecilia, tal y como aparece reflejado en el Itinerario de Antonino. Así, esta estación servía como punto de parada y apoyo para los viajeros que recorrían la gran vía romana que unía Mérida con Astorga.