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Queja vecinal

"Da pena pasar por aquí": una vecina de Cáceres denuncia el abandono de las zonas verdes de Antonio Hurtado

La vecina asegura que el jardín frente al colegio Sagrado Corazón lleva dos veranos sin riego, provocando la sequía de plantas y un deterioro generalizado

Vídeo | Una vecina de Cáceres denuncia el abandono de las zonas verdes de Antonio Hurtado

Vídeo | Una vecina de Cáceres denuncia el abandono de las zonas verdes de Antonio Hurtado

Cedida a El Periódico Extremadura

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Pablo Parra

Cáceres

"El verano pasado no cayó una gota y este año tampoco". Así resume Otilia, vecina de la avenida Antonio Hurtado de Cáceres, el estado en el que, según denuncia, se encuentra el jardín situado frente al colegio Sagrado Corazón. Asegura que lleva dos veranos sin regarse y que el deterioro es cada vez más evidente.

La cacereña explica que muchas de las plantas que sobrevivieron al pasado verano se están secando este año y que el aspecto del parque "da pena". "Pasamos todos los días por ahí y está igual. Es un basurero, todo seco. Las gomas del riego por goteo están puestas, pero no se riega", lamenta.

Imagen del estado del jardín en Antonio Hurtado.

Imagen del estado del jardín en Antonio Hurtado. / Cedida

Otilia sostiene que no se trata de una percepción únicamente suya. "Todos los vecinos estamos igual, pero la gente no se atreve a quejarse", asegura. Recuerda que esta primavera pidió que cortaran la hierba del parque y, cuando coincidió con uno de los trabajadores, aprovechó para preguntarle por la falta de riego. "Le dije que allí el verano pasado no cayó una gota y este año tampoco. No entiendo qué está pasando", explica.

"Solo se cuidan algunas zonas"

La vecina considera que el mantenimiento no es el mismo en toda la ciudad. A su juicio, mientras algunas zonas verdes como el entorno de Cánovas presentan un mejor aspecto, otros barrios acumulan años de deterioro.

"Es el segundo verano que pasa esto", afirma. "Han cortado árboles y setos porque se han secado. La rotonda donde está el indio azteca siempre ha estado llena de flores y ahora tiene cuatro secas. El suelo está completamente seco", describe.

También critica la forma en la que, en ocasiones, se realizan las labores de mantenimiento. Explica que recientemente vio cómo se desbrozaban unas rotondas próximas al Hospital San Pedro de Alcántara, pero asegura que los restos quedaron sobre las flores y el césped. "Lo que va echando la máquina lo dejan tirado encima de las plantas. Es una vergüenza", denuncia.

Estado de zonas verdes en Cáceres.

Estado de zonas verdes en Cáceres. / Cedida

Falta de mantenimiento

Otilia recuerda que en su día se anunció que el riego de las zonas verdes se realizaría con agua procedente de reservas destinadas a ese fin, por lo que no cree que el problema responda a la escasez de recursos hídricos.

"No entiendo lo que está pasando. Es un abandono", sostiene. En su opinión, el principal problema es la falta de riego. "No riegan. Y si los jardines no se riegan, se secan. Luego tampoco se podan cuando toca ni se limpian los restos. Es horroroso", concluye.

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Imagen del estado de zonas verdes en Cáceres.

Imagen del estado de zonas verdes en Cáceres. / Cedida

El Periódico Extremadura se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cáceres para conocer su versión sobre las quejas planteadas por esta vecina y el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Este diario incorporará la respuesta municipal en cuanto sea facilitada.

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