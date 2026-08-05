El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres suma una cuna térmica avanzada para el nuevo paritorio

Cáceres sigue sumando mejoras para el servicio neonatal del Hospital San Pedro de Alcántara. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adjudicado el contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de una cuna térmica avanzada que equipará el nuevo paritorio del centro sanitario.

La inversión asciende a 36.902,83 euros (IVA incluido) y permitirá dotar a la unidad de un equipo de última generación destinado a la atención inmediata de los recién nacidos que necesiten cuidados especializados.

La nueva cuna no será únicamente un sistema de calor para el recién nacido. El pliego técnico exige un equipo preparado para la estabilización y reanimación neonatal en el propio paritorio, con calefacción radiante superior, colchón calefactable y antiescaras, regulación electrónica de la temperatura, pantalla táctil de 10 pulgadas, balanza integrada, monitorización de la saturación de oxígeno, pulso e índice de perfusión, además de un módulo específico para realizar maniobras de reanimación con control de presión inspiratoria y espiratoria y posibilidad de programar automáticamente la frecuencia respiratoria.

Imagen de una cuna térmica. / E.P

También deberá incorporar mezclador de oxígeno, sistema de aspiración, alarmas visuales y acústicas, luz de trabajo integrada y un modo específico para favorecer el contacto piel con piel entre madre y bebé, conocido como 'Modo Canguro'.

Detalles del contrato

La adjudicación ha recaído en la empresa Dräger Hispania S.A., cuya oferta fue seleccionada por presentar la mejor relación calidad-precio entre las tres propuestas presentadas al concurso. El contrato se formalizó por 30.498,21 euros sin IVA, frente a un presupuesto base de licitación de 35.364,51 euros, y contempla un plazo máximo de 30 días para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en el hospital cacereño.

El contrato incluye además el transporte, montaje, calibración, pruebas de funcionamiento y formación del personal sanitario y de mantenimiento. La empresa adjudicataria deberá impartir al menos 30 horas de formación durante el primer año para garantizar el manejo correcto del equipo y su mantenimiento preventivo.

Asimismo, el pliego establece una garantía mínima de dos años, con mantenimiento integral, revisiones preventivas, reparación de averías, suministro de piezas de recambio y la obligación de facilitar un equipo de sustitución si la reparación supera los quince días. La empresa deberá garantizar además la disponibilidad de repuestos durante al menos diez años tras finalizar la garantía.

Más mejoras

La incorporación de esta cuna térmica se suma a otras inversiones anunciadas recientemente para reforzar la atención neonatal en el Hospital San Pedro de Alcántara. El SES también ha licitado la compra de dos incubadoras híbridas de última generación, por 96.800 euros, capaces de combinar las funciones de una incubadora de cuidados intensivos y una cuna térmica para atender a bebés prematuros o con patologías complejas.

Fachada del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. / EP

A ello se añade la renovación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con cuatro nuevos monitores, valorados en 49.819,40 euros, que permitirán recuperar la monitorización centralizada de varios puestos tras quedar obsoletos los equipos instalados hace casi dos décadas.

En conjunto, estas actuaciones superan los 183.000 euros de inversión y persiguen modernizar los recursos destinados a la atención de los recién nacidos más vulnerables.