Cáceres destina 371.000 euros a diseñar su futura piscina climatizada municipal en Casa Plata

El futuro complejo deportivo de Nuevo Cáceres-Casa Plata, que tendrá como principal instalación la primera piscina climatizada municipal de la ciudad, ha comenzado a tomar forma. El Ayuntamiento de Cáceres ha licitado el servicio para redactar tanto el proyecto básico como el proyecto de ejecución de las nuevas instalaciones deportivas previstas en la zona sur.

El contrato se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con un presupuesto base de licitación de 371.425,23 euros, IVA incluido, y se tramitará mediante procedimiento abierto. Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de dos meses para presentar sus ofertas desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La contratación permitirá definir las características técnicas, la distribución y las necesidades constructivas del recinto antes de que puedan licitarse las obras. El complejo incluirá, además de la piscina climatizada, una pista polideportiva, gimnasio, vestuarios, cafetería, zona de recreo y espacios de aparcamiento.

Una demanda histórica

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha señalado que la licitación representa un nuevo avance en uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno y ha calificado el futuro recinto como "el proyecto deportivo más ambicioso de las últimas décadas en la ciudad".

"Seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos con los cacereños y avanzando con hechos en un complejo deportivo que representa la mayor apuesta por las infraestructuras deportivas que ha realizado el Ayuntamiento en varias décadas", ha afirmado.

"Un paso decisivo"

Mateos ha considerado que la contratación de la redacción del proyecto supone "un paso decisivo" para que Cáceres disponga de una piscina climatizada de titularidad municipal y de unas instalaciones adaptadas a las necesidades deportivas actuales.

"No hablamos únicamente de construir una piscina, sino de crear un espacio de referencia para la práctica deportiva y el ocio saludable, que dará respuesta a una demanda histórica de los vecinos y reforzará la oferta de instalaciones municipales", ha añadido.

El complejo está planteado como un nuevo foco deportivo para Nuevo Cáceres, Casa Plata y el conjunto de la zona sur, aunque sus instalaciones estarán destinadas al conjunto de la ciudad.