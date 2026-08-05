Todos los parques infantiles de Cáceres tendrán zonas de sombra

El Ayuntamiento de Cáceres extenderá la instalación de sombras a todos los parques infantiles de la ciudad. El concejal de Obras, Víctor Bazo, ha anunciado en sus redes sociales que la actuación comenzará en las cinco áreas de juego incluidas en el contrato licitado durante la pasada primavera, pero que la intención municipal es que esta medida llegue progresivamente al resto de espacios destinados a la infancia.

"Sabemos que en verano también queréis ir a los parques infantiles y disfrutar a la sombra", ha señalado el edil, que ha avanzado que el consistorio instalará velas para proteger del sol las zonas de juego. "Empezaremos por cinco parques infantiles de la ciudad, pero todos nuestros parques van a contar con sombra", ha asegurado.

Presupuesto base

La primera intervención dispone de un presupuesto base de 300.000 euros y se encuentra incluida en el Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Cáceres de 2024. El proyecto contempla un plazo de ejecución de cuatro meses desde la formalización del contrato y el inicio de los trabajos.

Las primeras sombras se instalarán en el parque Fernando Turégano Valiente, en Mejostilla; la plaza de la Palmera, en El Junquillo; el área infantil de la calle Alonso Zamora Vicente, en Residencial Universidad; el parque de la calle Llanos de Cáceres, en La Cañada; y el situado en la calle Mozart, en Vistahermosa. En conjunto, la actuación afectará a unos 1.095 metros cuadrados.

Velas desmontables

La solución elegida consiste en toldos vela triangulares, sustentados mediante postes metálicos, cableado y tensores de acero. Su disposición se adaptará a las características de cada parque para cubrir las zonas de juego más utilizadas sin dificultar los accesos ni interferir en los recorridos peatonales.

La memoria técnica que acompañaba a la licitación advertía de la "carencia de sombra generalizada" en estos cinco espacios. Aunque algunos disponen de árboles, estos se encuentran con frecuencia fuera del recinto infantil y no protegen directamente los columpios, toboganes y demás elementos de juego.

Las velas

Las velas serán de polietileno de alta densidad, estarán microperforadas y contarán con protección frente a los rayos ultravioleta. Se trata, además, de una instalación temporal: las lonas permanecerán colocadas entre junio y septiembre y deberán retirarse al finalizar el verano. También tendrán que desmontarse cuando exista una previsión de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento pretende con esta actuación reducir el soleamiento y facilitar que las familias puedan utilizar los parques durante más horas, especialmente en los meses en los que las altas temperaturas convierten muchas áreas infantiles en espacios prácticamente inutilizables durante buena parte del día.

Bazo ha añadido que el programa municipal tampoco dejará al margen los denominados parques saludables. El compromiso anunciado supone, por tanto, ampliar la intervención inicial y convertir la presencia de sombras en una característica común de las áreas infantiles y de ejercicio de Cáceres, aunque el consistorio todavía no ha concretado el calendario ni la inversión necesaria para completar su implantación en toda la ciudad.