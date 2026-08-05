Dos planes para viajar por la historia de Cáceres este miércoles

La agenda cultural de este miércoles 5 de agosto ofrece dos propuestas para conocer mejor la historia y el patrimonio de Cáceres. La primera conduce hasta el campamento romano de Cáceres el Viejo, uno de los principales testimonios de la presencia militar romana en la Península.

Su centro de interpretación permite descubrir cómo era la vida cotidiana de los legionarios, cómo se organizaba el recinto, qué funciones cumplían sus diferentes espacios y cuáles eran los sistemas defensivos empleados en este asentamiento levantado en el siglo I antes de Cristo. La visita ayuda además a situar la importancia estratégica que tuvo este enclave en el proceso de conquista y control del territorio. La entrada es gratuita y el centro abre de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La segunda opción se encuentra en la Casa de los Caballos, actualmente el único espacio visitable del Museo de Cáceres mientras continúan las obras en el Palacio de las Veletas. Su exposición permanente propone un recorrido por distintas etapas históricas a través de piezas arqueológicas, pinturas, esculturas, objetos de orfebrería y obras de arte español y extremeño.

La visita permite acercarse tanto al pasado más remoto como a la creación artística de los siglos XIX, XX y XXI. El acceso también es gratuito y este miércoles podrá visitarse de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas.