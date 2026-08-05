¿Cuál es tu rincón favorito de Cáceres? El Ayuntamiento lanza un concurso para retratar la esencia de la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado el certamen fotográfico 'Mi rincón favorito de Cáceres', una iniciativa con la que quiere convertir a vecinos y visitantes en los mejores embajadores de la ciudad a través de sus propias imágenes. El concurso, que se desarrollará íntegramente a través de Instagram, premiará las mejores fotografías de monumentos, paisajes, espacios naturales, rincones o escenas cotidianas que reflejen la esencia de la capital cacereña.

La propuesta, impulsada por la Concejalía de Turismo, busca fomentar la creatividad mediante la fotografía digital y, al mismo tiempo, potenciar la promoción turística de Cáceres desde una perspectiva diferente: la de quienes la viven o la descubren en primera persona.

Cáceres. / Pablo Parra

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha destacado que "las redes sociales son hoy uno de los principales escaparates turísticos del mundo" y ha animado tanto a los cacereños como a quienes visitan la ciudad a participar. "Cada fotografía compartida por un vecino, vecina o visitante tiene un enorme potencial para despertar el interés de miles de personas y seguir contribuyendo a que Cáceres siga posicionándose como uno de los destinos de interior más importantes y atractivos de España", ha señalado.

Además, ha defendido el valor de las imágenes espontáneas frente a las campañas promocionales tradicionales. "Queremos que quienes mejor conocen la ciudad sean también sus mejores embajadores y, al mismo tiempo, que quienes nos visiten publiquen lo que más les ha gustado y sorprendido de nuestra ciudad. Porque la autenticidad de esas imágenes tiene un valor que ninguna campaña publicitaria puede sustituir", ha añadido.

Participación a través de Instagram

El certamen está abierto a personas de cualquier edad y procedencia. Para participar será necesario publicar la fotografía en Instagram con las etiquetas #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodecaceres, además de completar el formulario de inscripción habilitado por la organización, donde también pueden consultarse las bases.

Las imágenes podrán realizarse con cualquier dispositivo, aunque la iniciativa pone el foco especialmente en la fotografía con teléfono móvil como herramienta creativa y de difusión cultural. El texto que acompañe a cada publicación también formará parte de la propuesta y podrá ser valorado por el jurado durante el proceso de selección.

La imagen deberá ser publicada en una fecha posterior a inicio del certamen, en este caso el 5 de agosto. Se pueden revisar las bases completas y completar el formulario en el enlace aportado.

Premios y promoción turística

El Ayuntamiento concederá un primer premio de 200 euros y un segundo de 100 euros. Además, la fotografía ganadora se utilizará en diferentes materiales promocionales de la ciudad, como postales, carteles o pegatinas, convirtiéndose en una de las imágenes representativas de Cáceres durante esta edición.

La obra vencedora también representará a Extremadura en la fase nacional del proyecto 'Mi rincón favorito', donde competirá con fotografías de municipios de toda España y podrá optar a premios de hasta 500 euros, además de otros galardones previstos por la organización.

El plazo para participar permanecerá abierto del 5 de agosto al 27 de septiembre. Los ganadores de la fase local se darán a conocer el 2 de octubre, mientras que los premios nacionales se anunciarán con motivo del Día Mundial del Turismo.

Con esta iniciativa, Cáceres se incorpora a la sexta edición de un proyecto nacional que, desde su creación, ha reunido miles de fotografías de decenas de municipios españoles con el objetivo de difundir su patrimonio, identidad y atractivo turístico a través de la mirada de la ciudadanía.