El Ayuntamiento de Cáceres relicitará Virgen de la Montaña y la adjudicataria deja abierta su vuelta “si cambian las condiciones”

La reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres volverá a salir a licitación después de que la empresa adjudicataria haya decidido no formalizar el contrato. El Ayuntamiento ha confirmado que redactará un nuevo pliego y estudiará introducir modificaciones en las condiciones del contrato para hacer el proyecto "más atractivo para el mercado", mientras que la empresa Viales y Obras Públicas S.A. no descarta concurrir de nuevo si finalmente se producen esos cambios.

Las obras no comenzarán en septiembre, como estaba previsto inicialmente, aunque desde el Gobierno local de Rafael Mateos insiste en que la actuación "se va a ejecutar" al tratarse de un proyecto que considera prioritario para la ciudad.

Fuentes municipales han explicado que, una vez se formalice la renuncia de la empresa adjudicataria, los servicios técnicos analizarán las razones alegadas y estudiarán "si es necesario introducir ajustes en las condiciones del contrato para que el proyecto resulte atractivo para el mercado", después de que al anterior concurso solo concurriera una empresa.

El Ayuntamiento no concreta por ahora cuándo podrá convocarse la nueva licitación y se limita a señalar que será "lo antes posible", una vez completados los trámites administrativos.

La empresa no aclara aún su renuncia

Por su parte, la empresa Viales y Obras Públicas S.A. ha declinado explicar los motivos por los que ha decidido no ejecutar la actuación.

Preguntada por este diario sobre si la renuncia responde a razones técnicas, económicas o de otra índole, la compañía se ha limitado a señalar que "no vamos a realizar la obra", sin ofrecer más detalles.

Sin embargo, tras conocer la intención del Ayuntamiento de revisar las condiciones del contrato, la empresa sí deja abierta la posibilidad de volver a optar al proyecto.

"Si se van a cambiar las condiciones, igual sí interesa volver a presentarse", indican desde la adjudicataria, sin concretar qué aspectos del futuro pliego podrían resultar determinantes para concurrir de nuevo.

Un proyecto de 2,7 millones

La actuación, presupuestada en 2,7 millones de euros y cofinanciada con fondos europeos FEDER, contempla la remodelación integral de la avenida Virgen de la Montaña, entre la avenida de España y la plaza de Colón, con la renovación de pavimentos, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público y mobiliario urbano, además de la reorganización del tráfico y la ampliación de los espacios peatonales.

La licitación inicial únicamente recibió una oferta, la de Viales y Obras Públicas S.A., que resultó adjudicataria del contrato. La decisión de la empresa de no formalizarlo obliga ahora al Ayuntamiento a iniciar un nuevo procedimiento de contratación para poder ejecutar una de las actuaciones urbanísticas más relevantes del mandato del alcalde, Rafael Mateos.

Al margen del proceso de contratación, el proyecto continúa además pendiente de la resolución del recurso de nulidad presentado contra su tramitación administrativa, en el que se cuestiona el cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana y de la Ordenanza del Arbolado Urbano.