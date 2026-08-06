El año en que Cáceres estrenó la Universidad Laboral y el germen del San Pedro de Alcántara

El Cáceres de 1967 dio dos pasos decisivos para ampliar sus servicios públicos. En apenas unos días de noviembre, la ciudad asistió a la apertura de la Universidad Laboral Hispanoamericana y del nuevo ambulatorio de la Seguridad Social, edificio que se convertiría después en el Hospital San Pedro de Alcántara.

Los dos proyectos simbolizaron el crecimiento de una capital que comenzaba a extenderse y a incorporar instalaciones educativas, sanitarias y deportivas hasta entonces inexistentes.

El nuevo ambulatorio se construyó en la avenida de San Pedro de Alcántara con un presupuesto superior a 30 millones de pesetas. La inauguración estuvo presidida por Jesús Romeo Gorría, entonces ministro de Trabajo, y supuso la puesta en servicio de unas instalaciones descritas en la época como modernas y funcionales.

Aquel edificio acabó convirtiéndose en una pieza esencial de la atención hospitalaria cacereña. Su apertura en 1967 marcó así el comienzo de una infraestructura sanitaria estrechamente vinculada durante décadas a la vida cotidiana de Cáceres y de buena parte de la provincia.

La Universidad Laboral abre en El Cuartillo

El 6 de noviembre, el mismo ministro puso en marcha la Universidad Laboral de Cáceres, construida en la finca El Cuartillo, propiedad de la Diputación Provincial. Ni siquiera el mal tiempo impidió que numerosos cacereños se desplazaran hasta el nuevo complejo para presenciar la inauguración.

Al acto acudieron las principales autoridades, representantes de organismos y centros oficiales, el claustro de profesores, los primeros alumnos y el personal del centro. La dimensión de la convocatoria reflejó las expectativas generadas por un proyecto destinado a ampliar las oportunidades formativas de numerosos jóvenes.

La bendición se celebró en una dependencia de la planta baja y fue oficiada por el obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis Ivorra, revestido con mitra y capa pluvial. El edificio recibió oficialmente el nombre de Universidad Laboral Hispanoamericana.

La crónica recuperada en 1998 calificaba aquella apertura como un acontecimiento de "vital importancia" para la historia de Cáceres. La nueva institución combinaba formación académica y profesional en un momento en el que el acceso a los estudios continuaba siendo limitado para muchas familias.

Una capital que ampliaba sus equipamientos

Las dos inauguraciones de noviembre no fueron hechos aislados. Durante 1967, Cáceres incorporó otros proyectos que mostraban su progresiva modernización. En junio se colocó la primera piedra del Pabellón Polideportivo Municipal, proyectado junto al Instituto El Brocense, y también se inauguró un grupo de viviendas en el polígono Dehesa de los Caballos.

El ayuntamiento anunció además la instalación de estaciones de reconocimiento oficial de automóviles, las precursoras de las actuales ITV. En noviembre comenzaron a emitir los nuevos estudios de Radio Popular de Cáceres, perteneciente a la cadena COPE, instalados en la planta baja del edificio Coliseum.

La ciudad también vivió la apertura del nuevo templo parroquial de San José, recibió la visita del doctor Severo Ochoa y asistió al desarrollo de nuevas iniciativas deportivas y empresariales. Entre ellas figuraron el complejo deportivo La Cañada y la central lechera Ilcasa.

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Pero fueron la Universidad Laboral y el nuevo ambulatorio los proyectos que mejor resumieron aquel momento. Cáceres comenzó 1967 con importantes carencias educativas y sanitarias y lo terminó con dos edificios llamados a formar parte de su historia reciente.