Cáceres tendrá que licitar de nuevo la reforma de Virgen de la Montaña tras no formalizarse el contrato

El calendario previsto para la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña se ha truncado antes incluso de que comenzaran las obras. El plazo concedido a la empresa adjudicataria para formalizar el contrato ha terminado y el Ayuntamiento de Cáceres no tiene constancia de que se haya producido la firma, por lo que la actuación no podrá iniciarse este verano como estaba previsto.

El siguiente paso será requerir formalmente a Viales y Obras Públicas S.A., la empresa de Cuenca que resultó adjudicataria y que fue la única que presentó una oferta al concurso, para que comunique por escrito si renuncia a ejecutar los trabajos. En caso de confirmarse esa renuncia, el Consistorio iniciará el procedimiento para resolver el contrato y aplicará las consecuencias establecidas legalmente.

Entre ellas figura una penalización equivalente al 3% del importe de adjudicación, además de la prohibición de contratar con el Ayuntamiento de Cáceres. El proyecto estaba valorado en torno a 2,7 millones de euros y contemplaba un plazo de ejecución de 18 meses.

Un inicio previsto antes de septiembre

La adjudicación había colocado la remodelación de Virgen de la Montaña en la antesala de las obras. La empresa disponía durante julio de plazo para formalizar el contrato y, después, debía firmarse el acta de replanteo, trámite a partir del cual comenzaría a contar el periodo para iniciar los trabajos.

Con ese calendario, el Ayuntamiento calculaba que las máquinas podrían entrar en la avenida durante el verano o, como muy tarde, antes de septiembre. La falta de formalización obliga ahora a paralizar ese proceso y retrasa una intervención considerada estratégica para transformar uno de los principales ejes urbanos del centro de Cáceres.

Pese a este contratiempo, el equipo de Gobierno ha asegurado que mantiene su intención de ejecutar la reforma. "No ceja en el empeño de ejecutar esta obra, tan importante para hacer de Cáceres una ciudad más accesible y moderna", han señalado fuentes municipales. Una vez resuelto el contrato, el proyecto se sacará de nuevo a licitación lo antes posible.

Un paseo de 14 metros

La actuación proyectada plantea una transformación profunda de la avenida entre el paseo de Cánovas y la zona de San Francisco. El principal cambio se concentrará en el lado de los números pares, donde el bulevar se integrará con la acera para crear un paseo urbano de 14 metros de anchura, frente a los seis metros disponibles actualmente.

El proyecto mantiene la calzada de doble sentido, reordena los aparcamientos y reserva espacios para coches, motocicletas, bicicletas y operaciones de carga y descarga. También incluye medidas específicas de seguridad en el entorno del Colegio Público Prácticas, nuevos pasos de peatones, pavimento podotáctil y mejoras en los cruces con menor visibilidad.

La intervención incorpora además la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento e iluminación, la instalación de nuevas farolas, mejoras en la recogida de aguas pluviales y la conservación de los 149 árboles existentes, aunque algunos tendrán que ser trasplantados durante los trabajos.

La reforma fue ajustada tras la presentación de 165 alegaciones, de las que alrededor de 40 fueron estimadas. Ahora, el proyecto tendrá que superar una nueva licitación antes de que pueda comenzar una obra que estaba llamada a prolongarse durante buena parte de 2027.