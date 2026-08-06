Cáceres recibe a Zenet, artista malagueño que fusiona jazz, tango y flamenco en su directo, este viernes en Pedrilla

La programación de Los Conciertos de Pedrilla, impulsada por la Diputación de Cáceres, continúa este viernes con una de las actuaciones más destacadas del ciclo. El cantante Zenet, considerado una de las voces más personales y sugerentes del panorama musical español, actuará a partir de las 22.00 horas en los Jardines del Museo Pedrilla de Cáceres.

Acompañado por su banda de jazz, el artista malagueño ofrecerá un repertorio que transita por géneros como el tango, el swing, el flamenco, el fado, el bolero, el son cubano o la copla, una mezcla de estilos que se ha convertido en su principal seña de identidad y que ha consolidado una trayectoria marcada por la elegancia y la fusión musical.

Cantante, actor y artista plástico, Antonio Mellado Escalona, conocido artísticamente como Zenet, ha publicado nueve discos a lo largo de su carrera, en los que ha reinterpretado diferentes sonoridades desde una base común: el jazz. Esa capacidad para combinar estilos y crear un sonido propio le ha convertido en una de las propuestas más reconocibles del panorama nacional.

Zenet. / Diputación de Cáceres

Durante el concierto también sonarán temas de 'Las manos y la voz', su último trabajo discográfico, publicado en 2025. El álbum rinde homenaje a su compañero José Taboada y recorre géneros como el bolero, el tango y la bossa nova.

Donaciones

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de Entradium por 5 euros, más 0,28 euros en concepto de gastos de gestión, o el mismo día del concierto en la taquilla habilitada en el recinto.

Como en el resto de actuaciones del ciclo Los Conciertos de Pedrilla, la recaudación obtenida se destinará íntegramente a organizaciones sociales sin ánimo de lucro.

Continúan abiertas las convocatorias literarias

En paralelo, el Ayuntamiento de Cáceres ha recordado que permanecen abiertas las convocatorias de dos de los galardones literarios más consolidados de la ciudad. El XXXII Premio de Poesía 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad' está dotado con 6.000 euros y admite obras inéditas, escritas en castellano, no premiadas anteriormente y con una extensión mínima de 500 versos. El plazo para presentar originales permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Por su parte, el XVI Certamen Literario 'Premio Antonio Rubio Rojas' concederá un premio de 3.000 euros al mejor trabajo inédito centrado en la ciudad de Cáceres y su relación con Iberoamérica. Las obras deberán tener entre cinco y diez páginas y podrán presentarse hasta el 2 de octubre.

Cartel del certamen literario. / Ayuntamiento de Cáceres

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que ambos certámenes "tienen como objetivo principal promover la cultura y fomentar la creación literaria", abiertos a la participación de cualquier persona, con independencia de su edad o nacionalidad.

Además, ha animado a escritores y escritoras a participar en unas convocatorias que "cada edición van a más" y que contribuyen a reforzar la proyección cultural de la ciudad. "Cáceres es una ciudad referente en la cultura a nivel regional, y es un granito de arena más en nuestro objetivo de ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha señalado.

Noticias relacionadas

Los trabajos podrán presentarse tanto de forma telemática, a través de la plataforma MundoArti, como en formato papel mediante envío postal o entrega en la Concejalía de Cultura. Las bases completas de ambas convocatorias pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Cáceres.