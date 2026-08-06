Cinco conciertos secretos volverán a llenar de música la Ciudad Monumental de Cáceres

La música volverá a colarse por los rincones más inesperados de la Ciudad Monumental de Cáceres. El Ayuntamiento ha presentado este miércoles la cuarta edición de 'Encuentra la Música', un ciclo de microconciertos que, un verano más, propone una forma diferente de disfrutar de la cultura: sin escenario anunciado ni ubicación conocida hasta el momento del espectáculo.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que esta iniciativa "se ha consolidado durante esta legislatura" gracias a la respuesta del público y de quienes visitan la ciudad durante los meses de verano. La propuesta mantiene la misma esencia que la ha convertido en una de las citas culturales más singulares de la programación estival: los asistentes deberán recorrer la Ciudad Monumental siguiendo las melodías que salgan de alguno de sus patios, plazas o callejuelas para encontrar el concierto.

Para facilitar la búsqueda, el Ayuntamiento publicará algunas pistas en sus redes sociales, aunque el objetivo sigue siendo convertir el paseo por el casco histórico en parte de la propia experiencia musical.

Días y artistas

Los conciertos serán gratuitos y se celebrarán los viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto, además del 5 de septiembre, con una programación pensada para todos los públicos y en la que conviven artistas emergentes con propuestas ya consolidadas. Todos ellos comenzarán a las 22.00 horas.

La encargada de inaugurar el ciclo será la cacereña Pau Rubio, el próximo 8 de agosto, con un concierto íntimo en el que la poesía y la música compartirán protagonismo. Una semana después, el 15 de agosto, será el turno de Velehí Quartet, formación integrada por jóvenes músicos cacereños que encuentran en el jazz tradicional su principal vía de expresión.

Cartel del evento. / Ayuntamiento de Cáceres

El 22 de agosto llegará Rocío Medina, que ofrecerá un concierto donde el violín clásico dialogará con las armonías del flamenco. El último viernes de agosto, el día 29, actuará Quercus Dúo, una propuesta de percusión escénica en la que la interpretación y el movimiento acercan la música al espectador desde un formato poco habitual.

El ciclo concluirá el 5 de septiembre con Ana Peromingo y Alberto Rea, que pondrán el broche final con el espectáculo 'Una Noche en la Ópera'.

Dentro del calendario cultural

Durante la presentación, Suárez subrayó que "la calidad no depende del tamaño del escenario, sino de la emoción que es capaz de generar la música y el entorno en el que se disfruta", una filosofía que resume el espíritu de un programa que apuesta por formatos cercanos y por redescubrir el patrimonio monumental a través de la cultura.

El edil también enmarcó esta iniciativa dentro del amplio calendario cultural que vive la ciudad durante este 2026, coincidiendo con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con el impulso de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Queremos reforzar la imagen de Cáceres como una ciudad que hace de la cultura uno de sus principales motores", señaló Suárez, recordando además el lema que acompaña a la candidatura europea: "La cultura es el camino".