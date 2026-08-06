Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse

Es la noticia del verano, del mes y, posiblemente, una de las del año. El próximo 12 de agosto viviremos un acontecimiento histórico: un eclipse total de Sol que no se veía en España desde hace más de un siglo. Aunque Cáceres y Extremadura quedarán fuera de la franja de totalidad, la Luna llegará a ocultar alrededor del 97% del disco solar, provocando un oscurecimiento inusual del cielo y dejando imágenes para el recuerdo.

El fenómeno comenzará poco después de las 19.35 horas, alcanzará su punto máximo alrededor de las 20.34 y terminará poco antes de la puesta de sol. Precisamente esa coincidencia convierte a este eclipse en un caso muy particular. El Sol estará muy bajo sobre el horizonte cuando la Luna lo cubra casi por completo, por lo que elegir bien el lugar desde el que observarlo será casi tan importante como llevar las gafas homologadas.

A estas alturas ya son conocidas las recomendaciones básicas para disfrutar del eclipse con seguridad. Será imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses y, quienes quieran fotografiarlo, deberán hacerlo con un filtro solar homologado para proteger tanto el equipo como la vista.

Visibilidad del eclipse en Cáceres. / Instituto Geográfico Nacional

Sin embargo, hay un aspecto que muchos todavía pasan por alto. Con el Sol tan cerca del horizonte, una pequeña loma, una línea de árboles o un edificio pueden impedir ver el momento culminante del eclipse.

Para comprobarlo existe una herramienta muy útil: PeakFinder. Esta aplicación permite simular el horizonte desde cualquier punto y conocer exactamente dónde estará el Sol a una hora determinada. Basta con introducir las coordenadas del lugar —Google Maps las facilita fácilmente— y situarse en el 12 de agosto a las 20.34 horas. Eso sí, conviene tener en cuenta una limitación importante: la aplicación no tiene en cuenta los edificios.

Con esa premisa, ¿cuáles son los mejores lugares para disfrutar del eclipse en Cáceres?

La Montaña

Si se busca ganar altura y disponer de un horizonte despejado hacia el oeste, el entorno del santuario de la Virgen de la Montaña aparece como una de las mejores opciones.

Así se verá el eclipse desde la Montaña. / E.P

Cáceres está situada sobre una amplia penillanura. Existen pequeños cerros en los alrededores, pero ninguno supone un obstáculo importante para contemplar la puesta de sol desde la mayoría de puntos de la ciudad. Aun así, la altura de La Montaña ofrece un margen extra y permite observar el horizonte con mayor amplitud.

El recinto ferial y La Cervera

Del punto más elevado al más llano. El recinto ferial se ha convertido en uno de los lugares habituales para observar fenómenos astronómicos. En los eclipses parciales de los últimos años fueron muchos los cacereños que acudieron allí para mirar al cielo, gracias a la amplitud del espacio y la ausencia de edificios que dificulten la visión.

Así se verá el eclipse desde el antiguo aérodromo de La Cervera. / E.P

Algo más alejado, aunque todavía más despejado, se encuentra el antiguo aeródromo de La Cervera. Es uno de los lugares preferidos por los aficionados a la astronomía para observar lluvias de estrellas y otros eventos celestes.

Este año, además, tiene un atractivo añadido. La misma noche del eclipse tendrá lugar también el máximo de las Perseidas. Quien decida pasar allí la tarde podrá disfrutar primero del eclipse y, unas horas después, contemplar una de las lluvias de estrellas más esperadas del año.

El Cuartillo

Otra alternativa muy recomendable es El Cuartillo. Su principal ventaja es la ausencia de obstáculos importantes hacia el oeste. Aunque el Hospital Universitario se encuentra muy próximo, queda situado al este, por lo que no interferirá en la observación del eclipse.

Así se verá el eclipse desde el Cuartillo. / E.P

Además, permite convertir la cita en un plan completo: pasar la tarde con amigos o en familia, practicar deporte o hacer un picnic antes de esperar el momento en el que el Sol quede casi completamente cubierto.

Paseo Alto

Sin salir de la ciudad también existen buenas opciones. Una de ellas es el Paseo Alto, aunque conviene situarse en la zona más próxima al polvorín y la Casa del Médico para evitar que los árboles resten visibilidad durante los últimos minutos del eclipse.

Así se verá el eclipse desde el Paseo Alto. / E.P

Su principal inconveniente es el espacio disponible, bastante más reducido que en otros lugares, por lo que previsiblemente podría ser uno de los puntos más concurridos.

La Parte Antigua, el riesgo por la foto

Si el objetivo es conseguir una fotografía diferente, la Ciudad Monumental puede convertirse en una aliada. La mayoría de fotógrafos buscarán captar el eclipse con teleobjetivos para mostrar todos los detalles del Sol parcialmente oculto, pero otros intentarán combinar el fenómeno con el perfil histórico de Cáceres.

Uno de los mejores lugares para intentarlo es el entorno del mirador de San Marquino, en la calle Marte. Desde allí podría lograrse una imagen prácticamente única: el Sol eclipsado sobre la silueta de la Parte Antigua.

La Parte Antigua de Cáceres, desde el mirador de la calle Marte. / Pablo Parra

Eso sí, aquí entra en juego un factor de incertidumbre. PeakFinder no tiene en cuenta la altura de los edificios, por lo que será necesario visitar previamente el lugar para comprobar si el Sol quedará visible a esa hora. Y si no, entra en juego la suerte.

De todas formas, otra posibilidad es el mirador de la ermita del Amparo. Aunque las vistas de la ciudad son algo diferentes, la mayor altura aumenta las posibilidades de observar el eclipse sin obstáculos y, al mismo tiempo, incluir la Ciudad Monumental en el encuadre.

En realidad, existen muchos lugares desde los que disfrutar del eclipse en Cáceres. Lo fundamental será llegar con tiempo, comprobar la previsión meteorológica, elegir un punto con el horizonte despejado hacia el oeste y no olvidar las medidas de seguridad. Y, sobre todo, disfrutarlo como se merece.