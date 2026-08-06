Mejostilla conserva su pulso empresarial en Cáceres y nota más afluencia de público: "Nos quedamos sin aparcamientos"

El Parque Empresarial Mejostilla ha mantenido durante el último año sus principales cifras de actividad, con 259 naves, alrededor de un 90% de ocupación y más de 1.000 trabajadores, pero ha comenzado a percibir un cambio significativo en su día a día: la creciente dificultad para encontrar aparcamiento.

El presidente de la Junta de Conservación, Juan Pablo Pascual, ha explicado que la ocupación apenas ha variado porque las nuevas aperturas han compensado el cierre de otros negocios. Sin embargo, ha detectado una mayor presencia de clientes en los gimnasios, talleres y establecimientos de servicios implantados en el recinto.

Juan Pablo Pascual. / Jorge Valiente

Esta mayor actividad se refleja especialmente en los espacios disponibles para estacionar. Los empresarios empiezan a considerar el aparcamiento como una de las necesidades emergentes del polígono, ante el aumento de usuarios que se desplazan diariamente hasta los negocios de Mejostilla.

Aunque el número de trabajadores también podría haber aumentado ligeramente, el presidente ha señalado que el cambio más visible se encuentra en la llegada de clientes. "Los gimnasios tienen cada vez más público, los talleres igual y, al final, todo eso genera mucho más movimiento", ha añadido.

El autobús no cubre todas las necesidades

Una de las principales novedades respecto a la situación de julio de 2025 ha sido la incorporación del Parque Empresarial Mejostilla a la red de autobús urbano de Cáceres. El servicio era una de las demandas históricas de los propietarios, especialmente para facilitar los desplazamientos de trabajadores que no disponen de vehículo propio.

Galería | El polígono de Mejostilla ofrece suelo industrial y abre la puerta a inversores en Cáceres / Jorge Valiente

La Junta de Conservación ha valorado positivamente la llegada del transporte público, aunque considera que sus horarios y condiciones de funcionamiento todavía resultan insuficientes. "Lo hemos agradecido mucho, por supuesto, pero creemos que no cumple las necesidades que demandábamos porque tiene unos horarios un poco extraños", ha señalado Pascual.

El suelo disponible sigue sin atraer grandes proyectos

El crecimiento físico de Mejostilla tampoco ha experimentado avances sustanciales. Tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Sareb mantienen terrenos disponibles en los alrededores del parque empresarial, pero no se ha concretado la llegada de inversores capaces de desarrollar esos espacios.

Entre las superficies municipales se encuentran las parcelas próximas al cordel del Casar y otros terrenos situados en las calles Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison y Arquímedes. La Sareb, por su parte, conserva suelo en la zona más cercana a Residencial Gredos.

El acceso al polígono ganadero ya ha sido asfaltado

La principal mejora ejecutada durante el último año ha sido el asfaltado de la calle Severo Ochoa y del acceso hacia el polígono ganadero, una intervención reclamada por los empresarios debido a los baches y al progresivo deterioro del firme.

Una vez resuelta esta demanda, los propietarios quieren plantear al ayuntamiento un programa progresivo de renovación de los viales interiores. La propuesta consiste en asfaltar una calle cada año, evitando así que el deterioro se acumule y obligue en el futuro a acometer una intervención integral más costosa.

Galería | El polígono de Mejostilla ofrece suelo industrial y abre la puerta a inversores en Cáceres /

La conservación ordinaria del parque empresarial depende actualmente de los propietarios, que abonan cuotas mensuales a la junta. Con esos recursos se financian la limpieza, la seguridad, el arreglo de pequeños baches, la reposición de señales y el mantenimiento de los espacios comunes.

Las actuaciones de mayor entidad, como el asfaltado completo de una vía, corresponden al consistorio. Hasta ahora, el carácter relativamente reciente de Mejostilla había evitado que fueran necesarias grandes obras, pero el paso del tiempo empieza a reflejarse en algunos pavimentos.

El reto de atraer empresas que generen más empleo

El gran desafío de Mejostilla continúa siendo la llegada de proyectos capaces de crear un número elevado de puestos de trabajo. Aunque el recinto cuenta con una importante actividad económica y una ocupación cercana al completo, la mayoría de los negocios son talleres, gimnasios, comercios y pequeñas empresas de servicios.

La Junta de Conservación considera que el crecimiento futuro dependerá de que algún inversor desarrolle las parcelas disponibles del Ayuntamiento o de la Sareb y apueste por una actividad de mayor dimensión. "Necesitamos que alguien adquiera esos terrenos, presente un proyecto firme y permita que el polígono siga creciendo", ha concluido.

Mejostilla mantiene así su elevado nivel de ocupación y una actividad comercial cada vez más visible, pero continúa esperando la inversión que le permita superar su actual perfil de parque de servicios y convertirse también en un foco de creación de empleo empresarial e industrial.